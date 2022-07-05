طريقة وشروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443

يبحث الكثير من الأشخاص عن فرص عمل مناسبة، ولذلك يقومون بالبحث عن طريقة يمكن من خلالها التسجيل في إعانة البحث عن عمل فصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف “، قد فتح باب التسجيل، وذلك من خلال رابط الدخول برنامج إعانة، ولكن يوجد مجموعة من الخطوات والشروط التي يجب إتباعها والالتزام بها فتابع السطور التالية لتتعرف عليها.

طريقة التسجيل في إعانة البحث عن عمل

يمكنك التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة نفاذ الإلكترونية. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة طاقات. ثم قم بتسجيل دخول أو إنشاء حساب. ومن خلال قائمة برامجنا قم بالنقر على أيقونة البحث عن عمل.

شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من التسجيل وهي كالتالي:

يلزم أن لا يكون المتقدم قد استفاد سابقاً من المخصص المالي لصعوبة الحصول على العمل. يلزم أن لا يكون المتقدم يحصل عن التعطل عن العمل في المملكة أو من خارجها. يلزم أن يكون مقدم الطلب قادر على العمل. يلزم أن يكون الشخص المتقدم جاد في البحث العمل. كذلك يلزم أن لا يقل عمر المتقدم عن عشرين عاماً. كما يلزم أن لا يزيد عمل المتقدم عن أربعين عاماً. كما يلزم أن لا يكون مستحق لمعاش الضمان الاجتماعي. يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يلزم أن يكون مقيم دائم في المملكة. كما يلزم أن لا يكون موظف أو يعمل في القطاع الخاص أو العام.

حالات وقف صرف إعانة الباحثين عن عمل