طريقة ورابط التقديم علي وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444 عبر الموقع الرسمي

نقدم لحضراتكم أعزائي زوار نجوم مصرية تفاصيل وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444، حيث أعلنت القوات البحرية بالوزارة توافر ما يقرب من 269 وظيفة شاغرة في مختلف الأقسام مثل التخصصات الفنية والتعليم والهندسة، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين السعوديين ممن تنطبق عليهم الشروط التي صرحت بها الوزارة سرعة التقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على وظيفة بنظام التعاقد تبعًا لبرنامج المساندة الفنية.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

لقد أعلنت الوزارة رسميًا اليوم الأحد 28 أغسطس الموافق 1 صفر احتياجها لعدد كبير من خريجي الثانوية والشهادات العليا من أجل الالتحاق بالوظائف المتاحة داخل مدن الرياض، الجبيل، الدمام، جدة وجازان، وقد تم فتح باب التقديم على الوظائف إلكترونيًا بداية من اليوم حتى اليوم السابع من شهر صفر.

وظائف القوات البحرية السعودية

يجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية الملكية كشفت عن المسميات الوظيفية المطلوبة ومن أبرزها من يلي:

فنيين (تموين، قطع غيار، مطبعة، مناولة موارد، الكترونيات، إلكترونيات أجهزة القياس، إلكترونيات نظم التحكم، إلكترونيات أجهزة مصغرة، إلكترونيات الاتصالات، بوصلة كهربائية، تثبيت أنابيب سفن، تغليف موارد، حدادة سفن، خراطة، دهان سفن، شبكات الحاسب الآلي، صيانة الحاسب الآلي، صيانة بدن زوارق، صمامات ومضخات، صفائح معدنية، صيانة السفن والغواصات، صيانة طوربيدات، صيانة أجهزة مساندة، صيانة ميكانيكية، ميكانيكا بحري، ميكانيكا صالة البولنج، ميكانيكا محركات سفن، صيانة هياكل الطائرات، صيانة هياكل السفن، هيدروليك، ميكانيكا عربات، ميكانيكا طائرات، ميكانيكا سفن تبريد وتكييف، ميكانيكا أسلحة بحرية، الرفع والربط، اختبارات وتجارب، إلكترونيات رادار).

معلمين في التخصصات التالية: (تطوير مناهج، عمليات، ميكانيكا، هيدروليك، إمداد وتموين، إلكترونيات، حرب إلكترونية، هندسة أسلحة بحرية، كهرباء، رياضيات، لغة إنجليزية، دراسات إسلامية، تحليل عمليات).

أمين مكتبة فنية.

مبرمجين.

مخرج تليفزيوني.

مساعد طاه.

مأمور مشتريات.

محاسبين.

باحث قانوني.

حلاق.

طاه.

عامل مغسلة.

عامل مطبخ.

أخصائيين في المجالات التالية: (تخطيط وتنظيم، الإمداد والتموين، تدريب وتطوريرموارد بشرية، جودة ونوعية فحص أجهزة بحرية، إنتاج كرئي ومسموع، تنظيم أجهزة ومعدات، ميزانية، عقود، تصوير سينمائي).

مهندسين.

رابط التقديم على طلبات شغل وظائف القوات البحرية

لقد أتاحت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السُّعُودية فرصة التقديم للوظائف أمام جميع الراغبين للالتحاق بالعمل مع الوزارة من خلال الإنترنت عبر بوابة التوظيف الإلكترونية jobs.mod.gov.sa، ويمكن لحضراتكم التقديم بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر رابط بوابة وزارة الدفاع بالأعلى.

قم بالنقر على خيار الوظائف الشاغرة بالمنصة.

تحديد الوظيف التي تناسب مجال تخصصك أو دراستك.

استكمال كافة بيانات التوظيف الظاهرة أمامك.

إدخال جميع بياناتك الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على زر “تقديم الطلب”.

شروط وظائف الدفاع السعودية 1444

لقد وضحت الوزارة مجموعة من الشروط اللازم توافرها على جميع الراغبين في التقديم الإلكتروني للحصول على إحدى الوظائف، وذلك لقيام المختصين بمراجعة طلبك والموافقة عليك، ومن أهم تلك الشروط ما يلي: