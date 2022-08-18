طريقة نقل ملكية السيارة أبشر 1444 عبر منصة absher.sa

تم وضع طريقة نقل ملكية السيارة أبشر 1444، وهذا وفق شروط معينة يجب أن تتوفر في جميع الأشخاص الراغبين في إجراء هذه المعاملة، ويتم هذا بشكل إلكتروني بعد أن يتم فحص السيارة جيدا ومعاينتها والتحقق من كل بياناتها، مع الحرص على سريان رخصة السياقة، وتسديد كل المستحقات المطلوبة جراء المخالفات، ويتم الاتفاق على سعر معين يسدده الشخص إلى الوسيط المكلف بهذه الخدمة، ومنصة absher تحرص على تطوير خدماتها بشكل دائم من أجل تحسينها وتقديمها في أحسن هيئة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويتم إنهاء التعامل بصفة ورقية لاحقا.

طريقة نقل ملكية السيارة أبشر 1444

يمكن اتباع طريقة نقل ملكية السيارة أبشر 1444 من طرف المستفيدين من خدمات هذه المنصة الإلكترونية، وهي من أبرز الخدمات المقدمة، ويمكن القيام بها إلكترونيا دون عناء التنقل إلى المقرات المتواجدة بمختلف مناطق المملكة، بحيث يتبع المستخدم الآلية التالية:

أولا: ادخل إلى منصة أبشر على الإنترنت

ثانيا: اختر من بين الخيارات المتاحة لك خدمة أبشر أفراد

ثالثا: يتوجب عليك إدراج كل من اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المعد له خصيصا

رابعا: بعد أن تدخل إلى حسابك الشخصي، اختر من ضمنها خدمة المركبات ومبايعة المركبات، وانقر على عرض السيارة

خامسا: في الخطوة الموالية سيعرض لك الموقع سيارتك أو سيارة أخرى في حال كنت تملك سيارة ثانية، اختر منها السيارة التي ستقوم ببيعها

سادسا: حدد قيمة السيارة، وسجل كل بياناتك الشخصية منها رقم الآيبان وكل معلومات المصرف من أجل تحويل المبلغ إليك

أخيرا عليك أن تقوم بتأكيد إتمام الخدمة، ومن الضروري أن يقبل المشتري الطلب قبل أن تمر ساعة من التسجيل وإلا سيلغى.

رسوم نقل ملكية سيارة عبر ابشر

إن دفع المبلغ المطلوب يكون إلى وسيط يتكفل بهذه الخدمة وهذا من أجل الضمان، بحيث يقوم بتوثيقة بشكل مضبوط، ورسوم هذه الخدمة تصل إلى 150 ريال سعودي لكي يتم نقل المركبة أو الدراجات النارية، أما القيمة الواجب دفعها لنقل سيارات الأجرة والسيارات الكبيرة تختلف عن الأولى، وهي تصل إلى ثلاث مائة ريال سعودي.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال طريقة نقل ملكية السيارة أبشر 1444، كما حددنا لكم أيضا الرسوم الواجب دفعها، وهي خدمة هامة يمكنكم القيام بها إلكترونيا فقط دون الذهاب إلى المراكز.