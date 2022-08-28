طريقة كفالة يتيم في منصة احسان الخيرية 1444 هجري

وفرت الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية الكثير من المنصات الإلكترونية التي تقدم لكافة المواطنين العديد من الخِدْمَات المختلفة، التي تهدف بشكل أكبر إلى تحقيق رؤية السُّعُودية 2030 التطويرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة كفالة يتيم عن طريق منصة إحسان الخيرية، كما سنتعرف على طريقة التبرع بمنصة إحسان و إعطاء التبرع لشخص أخر، وما هي شروط ومعايير التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1444 هجري.

منصة إحسان الخيرية

هي من أهم المنصات الإلكترونية التي أصدرتها الهيئة في المملكة العربية السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف التنمية وتطوير القطاع الخيري في المملكة، حيث تتيح المنصة إمكانية توفير المساعدات المالية ومنحها للأفراد المستفيدين والمحتاجين حسب البيانات المرفقة داخل المنصة، كما تسعي إلى منح الحلول المتنوعة المختلفة للعديد من المواقف الإنسانية.