طريقة كفالة يتيم في منصة احسان الخيرية 1444 هجري
وفرت الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية الكثير من المنصات الإلكترونية التي تقدم لكافة المواطنين العديد من الخِدْمَات المختلفة، التي تهدف بشكل أكبر إلى تحقيق رؤية السُّعُودية 2030 التطويرية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة كفالة يتيم عن طريق منصة إحسان الخيرية، كما سنتعرف على طريقة التبرع بمنصة إحسان و إعطاء التبرع لشخص أخر، وما هي شروط ومعايير التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1444 هجري.
منصة إحسان الخيرية
هي من أهم المنصات الإلكترونية التي أصدرتها الهيئة في المملكة العربية السُّعُودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف التنمية وتطوير القطاع الخيري في المملكة، حيث تتيح المنصة إمكانية توفير المساعدات المالية ومنحها للأفراد المستفيدين والمحتاجين حسب البيانات المرفقة داخل المنصة، كما تسعي إلى منح الحلول المتنوعة المختلفة للعديد من المواقف الإنسانية.
طريقة كفالة يتيم في إحسان
يتم كفالة يتيم عن طريق منصة إحسان الخيرية بواسطة مجموعة من الخطوات التالية:
- التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة إحسان الخيرية.
- اختيار فرص التبرع عبر إحسان.
- تحديد خدمة تكافل الأيتام عبر المنصة.
- إظهار قائمة الأيتام المسجلين عبر المنصة.
- تحديد الحالة المرغوب تقديم المساعدة لها.
- تحديد مدة الكفالة.
- الضغط على زر تبرع واستكمال إدخال البيانات المطلوبة.
- تسديد مبلغ التبرع عبر طرق الدفع المتاحة عبر المنصة.
تعرّف على مشاريع كفالة الأيتام عبر #منصة_إحسان.
للمزيد: https://t.co/LCZqFo3EWW#العطاء_بإحسان pic.twitter.com/JyY72BOeRm
— منصة إحسان (@EhsanSA) August 26, 2022
خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1444
يتم التسجيل في منصة إحسان الإلكترونية السُّعُودية بواسطة مجموعة من الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط منصة إحسان الإلكترونية.
- النقر على كلمة تسجيل من أعلى الصفحة.
- تحديد إنشاء حساب جديد.
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة التي تشمل علي (الاسم، البريد الإلكتروني، رَقَم الجوال).
- تعبئة رمز التحقق بشكل صحيح.
- الضغط على أيقونة إنشاء حساب.
- تنشيط الحساب عن طريق البريد الإلكتروني.
- النقر على علامة مستفيد بعد الدخول إلى الحساب إذا كان مستفيداً.
- تحديد متبرع في حال كان الفرد متبرعاً.
الأشخاص المستفيدين من منصة إحسان
حددت الهيئة السُّعُودية مجموعة من الأشخاص التي يمكنهم الاستفادة من منصة إحسان الخيرية كمستفيد ضمن الحالات التالية:
- العائلات أصحاب الدخل المتدني التي لا تسطيع شراء الاحتياجات الضرورية.
- عائلات أصحاب المساجين المحتاجة.
- أصحاب المساكن التي تتطلب ترميم وبناء.
- العائلات التي لا توفر قوت يومها.
- أشخاص مرضى السكري المحتاجين.
- أشخاص الديون في تسديد الإجارات.
- الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد.
- الأشخاص مرضى الغسيل الكلوي المحتاجون.
- عائلات الأيتام.
- السيدات الأرامل.
رابط منصة إحسان الخيرية
يتم الدخول عبر منصة إحسان الخيرية وتسجيل الدخول والتسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني إما كمستفيد أو متبرع عبر مجموعة من الخطوات والتعليمات والإرشادات، حيث يمكن للأفراد التبرع بمبالغ مختلفة وبأشكال متفاوتة.