طريقة عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم لأخر عبر منصة أبشر

تعتبر منصة أبشر الإلكترونية واحدة من أهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية وتقدم المنصة عدد كبير من الخدمات للمواطنين علي صعيد كل الوزارات والخدمات العامة، وأهم هذه الخدمات هي الخدمات المرورية مثل خدمة أبشر أفراد حجز موعد المرور وخدمة تجديد رخصة القيادة وغيرها من الخدمات المتعددة التي لا حصر لها.

تفويض قيادة سيارة من شخص لأخر

وتسعى الإدارة العامة للمرور في تسهيل خدمات المرور المتنوعة، وتقدم الهيئة العامة للمرور خدمة التفويض لشخص أحر لقيادة السيارة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وبعد التفويض يتمكن مالك التفويض من القيادة بصورة عادية جداً والتحرك في كل مكان بكافة الصلاحيات الخاصة بمالك السيارة، ويمكن التفويض من شخص سعودي لآخر أو من شخص سعودي لشخص أخر مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة التفويض عبر منصة أبشر

ولإتمام عملية التفويض يجب القيام بعدد من الخطوات السهلة والبسيطة عبر منصة أبشر الإلكترونية، أولا يدخل المستخدم إلى المنصة الإلكترونية أبشر ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، وإضافة كلمة المرور والضغط على مستخدم للمركبة، ثم تحديد السيارة التي تريد عمل تفويض لها وذلك في حال امتلاك أكثر من سيارة، وإدخال الرقم القومي ورقم السجل المدني، ثم اختيار مدة التفويض بعد أن يظهر لك كل تفاصيل المفوض، وتظهر لك رسالة مؤخراً بأن التفويض تم بنجاح وانتظار الرد من المفوض بالقبول أو الرفض.