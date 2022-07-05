طريقة عمل بسكويت السابليه بخطوات سهلة وبأقل تكلفة

يعتبر بسكويت السابليه من ألذ واشهى انواع الحلويات، والتي يفضله الكثير من الناس، لذلك تزداد علامات البحث من قبل الكثير من السيدات من أجل معرفة طريقة تحضيره ومكوناته، وذلك لتقديمه في العيد، خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل الوصفات لتحضير بسكويت السابليه.

طريقة عمل بسكويت السابليه

المكونات

2 كوب دقيق.

كوب إلا ربع من السمن.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

شيكولاتة فورماسيل.

شيكولاتة ذائبة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

مربى.

مكسرات مفرومة.

طريقة التحضير

أحضري وعاء وقومي بوضع السمن والسكر مع الخفق جيدا من أجل الحصول على خليط كثيف.

قومي بإضافة البيض والفانيليا وخفقهم حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى تحصلي على عجينة متماسكة .

قومي بتقسيم العجينة إلى قسمين.

اخلطي القسم الأول بالكاكاو ويعجن جيداً.

شكلي دوائر صغيرة من العجينة العادية.

رصيها في صينية وادخليها الفرن في درجة حرارة 150 حتى تنضج.

شكلي دوائر من عجينة الكاكاو بنفس الحجم.

ادخليها الفرن حتى النضج.

اتركي البسكويت حتى يبرد.

قومي برص كل واحد من بسكويت السابليه بالكاكاو وتوضع عليها المربى أو الشيكولاتة وتوضع عليها واحدة من بسكويت السابليه العادى.

يمكن حشوها بالمكسرات والمربى أو الشيكولاتة الفورماسيل والشيكولاتة المذابة.

طريقة عمل بسكويت العيد الهش بخطوات سهلة

طريقة عمل السابليه بالشيكولاتة

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو البودرة.

نصف كوب سكر.

بيضة.

140 جرام زبدة طرية.

شوكولاتة نوتيلا.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة مع السكر في العجانة واخفقيهم بشكل جيد للحصول على قوام كثيف.

أضيفي البيض والفانيليا مع الإستمرار بالخفق حتى نحصل على خليط متجانس.

قومي بإضافة الدقيق مع الكاكاو بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة هشة.

لف العجين بالورق النايلون.

ضعيها بالثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

افردي العجينة على ورق زبدة.

قومي بتشكيلها إلى الأشكال حسب الرغبة.

رصي السابليه في صينية.

ضعيها بالفرن على درجة حرارة 160 حتى تمام النضج حوالى ربع ساعة تقريباً.

ارتكي البسكويت حتى يبرد تماماً.

قومي بحشو البسكويت بالنوتيلا.

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