طريقة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي وأرقام التواصل 1443هـ

تحرص المملكة على تقديم جميع أنواع الدعم للمواطنين ويعد الديوان واحد من طرق التواصل مع المواطنين لذلك حرصت على وضع أرقام التواصل معه للمساعدات فقط من أجل جعلهم يعرفون أن لديهم حقوق يمكنهم إذا كانوا من المستحقين العمل على المطالبة بها، وسوف نشرح في السطور التالية طريقة التقديم للحصول على مساعدة منه وأرقام التواصل معه.

التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

يمكنك التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على الرابط التالي tawasol.royalcourt. بعد ذلك قم بتسجيل الدخول عبر حسابك الشخصي. بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية. ثم قم بالنقر على خدمة طلب مساعدة شخصية. قم بكتابة بياناتك الشخصية وتأكد من صحتها. ثم قم بكتابة برقية للحصول على مساعدة مالية أو صحية أو للحصول على مسكن. قم برفع المستندات اللازمة للتقديم.

ما هي المدة التي يستغرقها الديوان الملكي للرد على المتقدم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الوقت التي يستغرقه الديوان للرد على المتقدمين، ولذلك نذكر أن الفترة التي قد يستغرقها الديوان للرد هي أربعة أشهر كحد أقصى.

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات

يمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال الخطوات التالية:

الاتصال على 8004000000.

من خارج المملكة 920030003.

نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

لكي تتمكن من إتمام عملية التواصل يجب أن تقوم بصياغة نموذج طلب المساعدة بأسلوب مثالي وهو ما سنقوم بتوضيحه في النقاط التالية: