طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والشروط الواجب توافرها
طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال، هناك عدد كبير من المؤسسات الخيرية المتوفرة في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تقديم المساعدات المالية إلى للمواطنين السعوديين الأكثر احتياجاً، وتعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أكبر وأقدم المؤسسات وهناك دور كبير وملحوظ تقدمه المؤسسة في خدمة المواطنين، حيث يوفر الوليد بن طلال مساعدات مالية فورية وتسديد الديون وتقديم منازل للأسر التي لا تملك مسكن للعيش به، وسيارة مجانية ولذلك يبحث دائما عدد كبير من الأسر السعودية عن شروط وطريقة طلب المساعدة المالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.
شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية
هناك بعض الشروط التي وضعتها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لطلب الحصول على مساعدات، الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط وجوده في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.
- عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.
- عدم امتلاك المتقدم أصول مالية أو أملاك ذات قيمة.
- عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه لحصوله على منزل.
- الالتزام بدفع كافة المصروفات المسكن و فواتير المياه والكهرباء.
- عدم امتلاك المتقدم سيارة خاصة به، لحصوله على سيارة مجانية.
- التعهد بعدم إتلاف أو بيع السيارة والوحدة السكنية.
طريقة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال
يمكنك طريقة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال بالخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع مؤسسة الوليد بن طلال.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- ثم قم بملء البيانات المطلوبة للتسجيل (الاسم الرباعي، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني).
- بعد ذلك قم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- ثم الضغط على أيقونة تسجيل.
أرقام التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال
يمكنك التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لطلب المساعدة المالية من خلال الاتصال على هذه الأرقام التالية:
- الاتصال من خلال 966112110000.
- التواصل عبر تطبيق الواتس آب من خلال الرقم التالي: 966577009972.
- كما يمكنك التواصل مع المؤسسة بتقديم طلب المساعدة من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة.