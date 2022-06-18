شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

هناك بعض الشروط التي وضعتها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لطلب الحصول على مساعدات، الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يشترط وجوده في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي. عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام. عدم امتلاك المتقدم أصول مالية أو أملاك ذات قيمة. عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه لحصوله على منزل. الالتزام بدفع كافة المصروفات المسكن و فواتير المياه والكهرباء. عدم امتلاك المتقدم سيارة خاصة به، لحصوله على سيارة مجانية. التعهد بعدم إتلاف أو بيع السيارة والوحدة السكنية.

طريقة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

يمكنك طريقة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع مؤسسة الوليد بن طلال.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم قم بملء البيانات المطلوبة للتسجيل (الاسم الرباعي، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني).

بعد ذلك قم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

أرقام التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال

يمكنك التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لطلب المساعدة المالية من خلال الاتصال على هذه الأرقام التالية: