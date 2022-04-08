طريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي لعام 1443

يقوم الديوان الملكي السعودي بتقديم العديد من الخدمات والمساعدات المالية للمواطنين السعوديين، وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى الاجتماعي الخاص بهم وتحسينه وتخطي صعوبات الحياة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

خطوات تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية :

أن يقوم المتقدم للحصول على المساعدة المالية بتسجيل البيانات الخاصة به من رَقْم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال والعنوان الذي يقيم به.

أن يقوم بإرسال البيانات على البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي.

القيام بالاتصال بالرقم الخاصة بالديوان الملكي وهو 8004000000، للتأكد إذا كان الطلب الذي قام بتقديمه تم قبوله أم لا.

يدخل المتقدم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالديوان عن طريق الرابط.

يضغط المتقدم على خدمات عبر الإنترنت، من ثم يدخل القسم الخاص بالخدمات المالية.

عند الدخول على الخِدْمَات المالية سيظهر نموذج يتم ملأه عن طريق المتقدم.

بعد انتهاء المتقدم للحصول على المساعدة الملية من ملئ النموذج يقوم بالضغط على إرسال.

الصياغة الخاصة بطلب المساعدة :