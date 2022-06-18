طريقة طلب تمويل شخصي للأفراد من خلال الشركة السعودية 1444 هـ

تعد الشركة واحدة من أهم الشركات التي تقوم بتقديم تمويلات مختلفة للمواطنين، حيث تتيح للأفراد والشركات التمويل في وقت واحد، كما أنه من الممكن التواصل إلكترونيًا مع شركة التمويل الشخصي لتقديم طلب الحصول عليه ، ولكن قبل القيام بذلك، يجب قراءة الشروط وتحضير المستندات المطلوبة للتمويل النقدي الفوري.

تمويل شخصي للأفراد وما هي شروط التحصل عليه

يوجد عدة شروط ميسرة يجب الالتزام بها وهي كالآتي:

إذا لم يكن هناك ضامن لمقدم الطلب يكون مبلغ التمويل 100،000 ريال سعودي. إذا كان كفيل يبلغ إجمالي التمويل 500 ألف ريال سعودي. كما أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون حاجة لتحويل المعاش من الممكن أن تقوم بسداد التمويل في وقت مبكر إذا ما كان باستطاعتك.

مستندات التمويل الشخصي من الشركة السعودية

يلزم إحضار كشف حساب صادر عن البنك لقيمة الرصيد خلال آخر ثلاثة أشهر ، بشرط أن يكون مختوم من قبل صاحب العمل ويثبت وجود تحويل كشوف المرتبات.

كما يلزم إدخال البيانات إلكترونيا في نموذج طلب تمويل الشركة ، مشيرة إلى وجوب إدخال البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح.

خطوات طلب التمويل الشخصي عبر الشركة السعودية

يمكنك طلب التمويل من خلال اتباع الخطوات التالية: