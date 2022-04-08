طريقة طلب المساعدة من الديوان الملكي لتسديد الديون

في الآونة الأخيرة أصبح متاحاً لأي مواطن يمر بأزمة مالية أن يستعين بالديوان الملكي والملك سلمان لتسديد ديونه والحصول على مساعدات مالية ولكن هناك إجراءات للتقديم علي العون من الديوان الملكي وشروط عديدة يجب أن يعرفها المتقدم على طلب المساعدة وهناك كثير من السعوديون يهتمون بذلك, وهناك تفاصيل أخرى يجب أن يعتنوا بها وهي أن يقدم الشخص الذي يريد المساعد كافة المعلومات التي تخصه بشرح مفصل وان يأخذ المديون رقم طلب سداد الدين وغن استوفي الشروط يتم الاتصال به في أسرع وقت وحل الأمر في خلال شهر.

صيغة طلب المساعدة من الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم

أُرسل إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز

تحية طيبة وبعد..

أولاً أرغب في أن أُعبر لكم عن احترامي وتقديري لجهودكم المبذولة من أجل رفعة وتنمية الوطن وتحقيق الأفضل دائمًا لأبنائه، وأنا على معرفة تامة بأنكم تحصرصون علي مساعدة أبنائكم ومن يحتاجون المساعدة الذين يعانون من أزمات مالية.

وهذا ما أتي بي إلى إرسال هذا الخطاب لكي أطلب منكم مساعدة مالية بعد أن تعرضت إلى أزمة مالية حرجة، وما قد ألمَّ بي وبأسرتي من ظروف غاية في الصعوبة جعلتنا غير قادرين على توفير أدنى متطلبات الحياة وقد تعرضنا إلى الطرد من مسكننا بسبب عدم دفع الإيجار، وأنا يا سيدي لا يوجد لدي دخل ثابت بعد أن تم الاستغناء عني في العمل نظرًا لكبر سني ولا يوجد من يعول أسرتي سواي.

في هذا الصدد، ألتمس منكم الموافقة على أن يتم صرف مبلغ مساعدة مالية لي بشكل شهري إلى أن أتمكن من الالتحاق بعمل آخر.

أدامكم الله عزًا وزخرًا للوطن، تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الحب والاحترام والتقدير – اسم المرسل …………..رقم الجوال …………..العنوان …………..رقم الهوية …………..

شروط المساعدة من الديوان الملكي لسداد الديون

هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها الشخص المتقدم لسداد الديون من الديوان الملكي