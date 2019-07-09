يبحث الكثيرون عن طريقة “طباعة تأشيرة خروج وعودة” ، وخصوصا العاملين بالمملكة العربية السعودية، لانها تعتبر المستند الرسمي الذي يقوم بإستخدامه الاشخاص الوافدين، في حالة خروجهم من المملكة والعودة اليها، ويجب على الوافد طباعة التأشيرة قبل الخروج من المملكة او عند الخروج او أثناء رحلة العودة الى بلاده، وسنتعرف من خلال هذا الموضوع علي عدة أشياء منها ” طباعة تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر” ، وطريقة “طباعة تأشيرة خروج وعودة عبر مقيم” .

طريقة طباعة تأشيرة خروج وعودة

ترجع أهمية “طباعة تأشيرة خروج وعودة” ، الى انها تعد مستندا هامه لانها تدل على وجود الوافد في السعودية وعمله بها، وعدم إجراء هذا الامر يسبب العديد من المشاكل والعراقيل، ولا يستطيع الوافد او العامل الدخول الى المملكة العربية السعودية، الا بعد طباعة التأشيرة، لانها تعتبر المستند الرسمي الذى يقوم بإستخدامه الوافد اثناء الخروج من المملكة او العودة الى بلده،ويوجد طريقتين لاستكمال هذا الاجراء بشكل سهل، ويمكن إتمام الاجراءات بطريقة إلكترونية، ويجب على الوافد او العامل إجراء هذه الخطوات قبل السفر.

طباعة تأشيرة خروج وعودة عبر خدمة مقيم

يجب طباعة تأشيرة خروج وعودة قب السفر من المملكة العربية السعودية .

ويتم ذلك عن طريق الاستعلام الالكتروني عن طريق خدمة مقيم عبر هذا الرابط

عند الدخول الى الموقع سوف تظهر لك خدمة صلاحية التأشيرة، وتحتوي على ( صلاحية التأشيرة، طباعة التأشيرات التي يتم إصدارها عبر الرسائل القصيرة ) .