أتاحت شركة الإتصالات السعودية STC أكثر من طريقة شحن بطاقة سوا وذلك للتسهيل على جميع عملاء الشركة القيام بعملية الشحن، كما تحرص الشركة وبصورة دورية على تطوير خطوطها وعمل صيانة لها وإضافة العديد من طرق الشحن الجديدة والمبتكرة التي تهدف إلى خدمة العميل، كما تعمل على توفير الخدمة بأفضل أداء لرفع مستوى كفاءة الشبكة الخاصة بالشركة من أجل كسب رضى العملاء، وتتمتع بطاقة سوا بالعديد من المزايا الرائعة التي جعلتها الأشهر والأفضل والأكثر استخدامًا داخل المملكة، وخلال هذه المقالة سنوضح الطرق المختلفة التي تمكنك من شحن بطاقة سوا وبكل سهولة.

طريقة شحن بطاقة سوا

تعد أسهل الطرق وأكثرها أمانًا هو القيام بعملية شحن بطاقات سوا من خلال موقع mystc من خلال الآتي:

عليك في البداية التوجه إلى موقع mystc ويعد هذا الموقع مدعوم من قبل شركة STC وذلك من الدخول إلى هذا الرابط.

فور الدخول إلى الموقع قم بإدخال اسم المستخدم ورقم المرور الخاص بك ومن ثم الدخول للموقع.

من بعدها قم بإختيار الرقم الذي تريد شحن الرصيد إليه وذلك من خلال القائمة الخاصة بك.

قم بعدها بالنقر على عملية إعادة الشحن ومن ثم إختيار القيمة التي ترغب في شحنها.

في النهاية قم بإختيار طريقة الدفع التي ترغب فيها لإتمام خطوات طريقة شحن بطاقة سوا.

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طريقة شحن بطاقة سوا بدون رقم الهوية

من السهل إتمام عملية شحن سوا وبدون الحاجة إلى رقم الهوية من خلال الآتي:

يمكنك القيام بشحن البطاقة من خلال استخدام تطبيق MySTC والذي من السهل الشحن من خلاله وذلك لفتح طريقة إعادة الشحن من خلاله.

أيضًا تم فتح طريقة شحن بطاقة سوا بدون رقم الهوية من خلال التطبيق البنكي الذي تريده وبدون أي مشاكل في عملية الشحن.

أيضًا تم إتاحة الشحن من فتح بطاقات الصراف لتتمكن وبكل سلاسة من إعادة الشحن دون الحاجة إلى رقم الهوية الوطنية.

طريقة شحن بطاقة سوا رصيد

من الممكن أيضًا القيام وبكل سهولة الشحن من خلال استخدام تطبيق STC Pay والذي يعد من أسهل وأفضل الطرق المدعومة من قبل STC وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية: