طريقة سداد قياس Qiyas .. من هنا

طريقة سداد قياس Qiyas نوضحها لمتابعينا الكرام من المملكة العربية السعودية حيث قدم المركز الموطني للقياس بالمملكة طريقة سداد قياس Qiyas للتيسير على المواطنين إجراء اختبارات قياس في كافة المجالات المختلفة (المهنية، التعليمية، اللغوية، المقاييس المجتمعية، الدولية)، من أجل إمكانية دفع المقابل المالي لاختبارات قياس بأكثر من طريقة أما شحن الرصيد أو تحويل الرصيد إلى شخص أخر، ولكن لايعلم الكثيرون كيفية اختبارات قياس 1440 لذلك حرصنا موقعنا على تقديمها بالفيديو والخطوات.

طريقة سداد قياس Qiyas

أطلق المركز الوطنى للقياس بالمملكة العربية السعودية خدمة إدارة الرصيد المالي سواء بالشحن أو تحويل الرصيد المالي لشخص أخر، وإليكم طريقة سداد قياس Qiyas على النحو التالي:

الدخول على موقع قياس الإلكتروني من هنا

كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على (أيقونة تسجيل الدخول).

دخول صفحة شحن الرصيد أو تحويل الرصيد.

إذا كنت ترغب اختيار شحن الرصيد عليك الضغط على (اختيار طريقة الشحن، فواتير سداد، بطاقة الائتمان، حساب سداد، تحديد المبلغ المطلوب سداده).

إذا كنت ترغب تحويل رصيد عليك الضغط على (إدخال رقم هوية الشخص المُحول إليه، إدخال رقم الجوال، تحديد المبلغ المطلوب تحويله).

الجدير بالذكر أن يتم تسديد المقابل المالى من خلال طريقة سداد قياس Qiyas السابقة وفواتير السداد أو البطاقة الائتمانية، وفي حالة اختيارك لفواتير سداد تفتح صفحة تسديد المقابل المالي المتاحة من قبل البنوك المحلية بواسطة الصراف الآلى والإنترنت كالآتي:

عند اختيارك السداد بواسطة الصراف الآلي عليك اختيار المدفوعات، ثم اختبار قياس، ثم إدخال رقم الفاتورة ورقم السجل المدني.

عند اختيارك السداد من خلال خدمات الإنترنت فيتم اختيار سداد الفواتير، ثم إضافة فاتورة جديدة، ثم اختيار قياس أو إدخال رقم المفوتر (008)، ثم إدخال رقم الفاتورة ورقم السجل المدني.

فيديو شرح طريقة سداد قياس Qiyas

من لايعرف تنفيذ خطوات طريق سداد قياس عليه مشاهدة الفيديو التالي:

ذلك كل ما يخص طريقة سداد قياس Qiyas إلكترونيًا، ونتابع معكم أول بأول خدمات المركز الوطني للقياس.