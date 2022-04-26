طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق منصة إحسان في السعودية 1443

زادت وتيرة البحث من جانب المواطنين السعوديين عن طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق منصة إحسان في المملكة العربية السعودية على محركات البحث ومواقع التواصل، وجدير بالذكر أن منصة إحسان تُمكن المواطنين السعوديين من التواصل معها وتقديم الإستفسارات والمقترحات إلكترونياً عبر زيارة الموقع الرسمي للمنصة، وتُعد منصة إحسان أحد أبرز المنصات الإلكترونية الهامة لدى المواطنين والتي تم إطلاقها عام 2020م في إطار تطوير الحكومة السعودية للتحول الرقمي طبقاً لرؤية السعودية 2030م، وقد أتاحت المنصة أيضاً دفع زكاة عيد الفطر من خلالها، ونوضح لكم في هذه المقالة كافة الخطوات المواضحة لدفع زاكة الفطر عن طريق منصة إحسان، فتابعونا.

دفع زكاة الفطر منصة إحسان

أتاحت منصة إحسان إمكانية دفع وإخراج زكاة الفطر من خلالها عبر موقعها الإلكتروني، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً عليكم الولوج إلى رابط حاسبة الزكاة لمنصة احسان الإلكترونية .

. ثانياً قم بحساب المبلغ المستحق للزكاة.

ثالثاً انقر على “متابعة الدفع”.

رابعاً ادخل كل البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم بطاقة الدفع وثلاحية البطاقة وحدد طريقة الدفع البنكية.

خامساً قم بالنقر على “إتمام عملية التبرع”.

حكم اخراج زكاة الفطر عبر منصة احسان

صرح العديد من علماء الدين في المملكة العربية السعودية يجوز دفع وإخراج زكاة الفطر عن طريق منصة إحسان ولا حرج في ذلك، وقد وضح العلماء أن هذا الإجراء بمثابة تفويض من دافع الزكاة إلى الجمعيات الخيرية المشتركة في المنصة حتى تصل الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين.