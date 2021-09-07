وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قامت بربط منصة مدرستي مع برنامج مايكروسوفت تيمز ليساعد فى عملية التعليم عن بعد، فضلا علي أنها تسمح للمعلمين بتوزيع الأسئلة على الطلاب وتقييمهم، غير أنها تسهل عملية الاتصال بين الطلاب والمعلمين وتوفير إمكانية تخزين الملفات، ومن خلال هذا المقال سوف نلقي الضوء على طريقه حل مشكلة الصوت في الطريق ١٤٤٣.

طريقة حل مشكلة الصوت في التيمز 1443

1. انتقل إلى موقع برنامج مايكروسوفت تيمز.

2. اضغط على صوره شخصية للحساب.

3. اضغط على الإعدادات.

4. اضغط على أجهزه.

5. اضغط على كلمه مايكروسوفت.

6. اضغط على جهاز الميكروفون المستخدم في الجهاز.

7. قم بحفظ التعديلات.

8. قم بالانتقال إلى الاجتماع.

9. ثم اضغط على الميكروفون لتشغيله أو إيقافه كما تريد.

خطوات حل مشكلة اختفاء الدردشة في تيمز

1. افتح تطبيق التايمز على هاتفك.

2. اذهب إلى الحصة الدراسية.

3. انقر على انضمام علي الحصة الدراسية.

4. انقر على السهم الخلف في حاله عدم ظهور الدردشة.

5. ثم حدد خيار دردشة لتفعيله.

خطوات حل مشكلة تفعيل الصوت عندما عند مشاركة الفيديو

1. انتقل إلى برنامج تايمز.

2. للالتحاق بالفصل الدراسي انقر على join now.

3. انقر على المشاركة share.

4. تفعيل علامة مشاركة بصوت النظام لتضمين صوت الفيديو المشارك مع الطلاب.

طريقة حل مشكلة اختفاء صوت الإشعارات في برنامج تيمز

1. انتقل إلى إعدادات تطبيق تايمز.

2. اضغط على الإشعارات.

3. اضغط على أداره الوصول تفعيل الإشعارات.