طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والعام في 3 خطوات

يتساءل الكثيرون عن طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والعام، والتي تعد اخر ما يتحصل عليه الشخص من أموال من المؤسسة أو الشركة التي كان يعمل فيها طوال عمره أو فترة زمنية محددة، كما تعد هذه المكافأة هي التقدير الأخير الذي يجب علي صاحب العمل أن يقدمه إلي العامل، ولكن قد تختلف هذه القيمة المالية التي يتحصل عليها المواطن نتيجة العديد من المعايير من أهمها المدة الزمنية التي قضاها هذا الشخص في العمل فضلا عن الدخل الشهري الذي كان يتحصل عليه وغيره من الأمور المهمة.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص او العام

يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس عدد من الضوابط والمعايير وفقا للقانون الذي نص على 3 بنود لصرف مكافأة نهاية الخدمة وقيمة الاستحقاق:

اذا قضي العامل في العمل مدة أقل من 24 شهر وقدم استقالته او تم إقالته لا يستحق اي جزء من مكافأة نهاية الخدمة. في حالة قصي العامل مدة زمنية في العمل ما بين 2 إلي 5 سنوات فإنه يتحصل على 1/3 مكافأة نهاية الخدمة. اذا قضي العامل في العمل مدة ما بين 5 إلي 10 سنوات فإنه يستحق 2/3 من مكافأة نهاية الخدمة. في حالة قضي الموظف مدة تزيد عن 10 سنوات في العمل فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة إلكترونيا

يمكنكم بعدة نقاط بسيطة تتعرف علي قيمة مكافأة نهاية الخدمة حسب القانون السعودي والذي بسط كل الأمور من خلال تسجيل المواطن بعض البيانات والمعلومات للاستعلام آليا عن قيمة المكافأة المالية وذلك من خلال التالي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والتنمية الاجتماعية. النقر على حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.

تحديد نوع عقد العمل.

توضيح سبب إنهاء العلاقة التعاقدية.

كتابة قيمة الراتب الشهري.

توضيح عدد سنوات الخدمة .الضغط على علامة (=).

إلي هنا وصلنا معكم إلي نهاية شرح طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والعام.