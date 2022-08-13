طريقة حجز و ربط تذاكر البوليفارد في تطبيق توكلنا وما أسعار التذاكر

يُعد البوليفارد من أهم المشاريع التي تخص الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الكثير من المواطنين المملكة العربية السعودية لشراء التذاكر الخاصة بـ البوليفارد، ولكن أغلب المواطنين السعوديين لا يعرفون كيفية حصولهم على هذه التذاكر، لذلك وبالتزامن مع موسم الرياض في السعودية سوف نوفر لكم طريقة حجز تذاكر البوليفارد، كما سنشرح لكم طريقة ربط تذاكر البوليفارد في تطبيق توكلنا والعديد من المعلومات الهامة الأخرى التي تخص تذاكر البوليفارد.

كيفية الحجز في البوليفارد

يوجد أكثر من طريقة لكي تتمكن من الحجز في البوليفارد، ولكن هذه الفقرة سوف تقتصر على الحجز من موقع موسم الرياض:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي ل موسم الرياض .

ثم قم بالضغط علي “بوليفارد رياض سيتي”.

ويُفضل أن تقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام التي تخص التذاكر وهذا لكي لا تقوم بمخالفة الشروط التي وضعتها الهيئة الترفيه في السعودية.

وعليك أن تقوم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع وهذا عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك وهذا بعد إنشاء حساب لك في الموقع.

ثم سوف تظهر لك صفحة جديدة تحتوي على بعض الخانات الفارغة التي عليك أن تقوم بملئها ببياناتك الشخصية بشكل صحيح.

ثم قم بالضغط على الفاعلية التي تريد حضورها، ثم اضغط على “اشتر الآن”.

وأخيرا اختر طريقة الدفع وبذلك تكون قد اشتريت تذكرة بوليفارد رياض سيتي.

كيفية ربط تذاكر البوليفارد في تطبيق توكلنا

من خلال هذه الفقرة سوف نوفر لكم طريقة ربط تذاكر البوليفارد بتطبيق توكلنا:

أولا عليك أن تقوم بفتح تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بك.

ثم قم بالتسجيل والدخول على الحساب الخاص بك على التطبيق.

ثم قم بالضغط على “رمز توكلنا”، ثم اختر منها “إنشاء الرمز”.

وعليك أن تقوم بإدخال رمز توكلنا في الخانة المخصصة له في موقع شراء التذكرة، والذي يمكن الحصول عليه بعد شرائك للتذكرة الخاصة بك.

وأخيرا اضغط على “تأكيد”، وسوف تظهر لك التذكرة التي قمت بشرائها في التطبيق مع الفعاليات والخدمات الخاصة بالتطبيق.

أسعار تذاكر البوليفارد

وبالنسبة لأسعار التذاكر الخاصة البوليفارد فهي مقسمة كالتالي: