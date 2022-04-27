يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة السعودية عن طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر ، وذلك لكون بعض من السعودين لا يمتلكون حساب في منصة أبشر الإلكترونية لذلك يتم البحث من أجل التوصل إلى طريقة تمكنهم من حجز المواعيد في الجوازات أو استعلام أو حذف بعض المواعيد المتعلقة بالجوازات وذلك دون الاضطرار إلى تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وسنتناول في هذه المقالة طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر من خلال بعض الخطوات السلسة للتسهيل على الجميع إجراء جميع المهام المتعلقة بالجوازات.

طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر

يرجع المقصد من طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر هو الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية وإتمام حجز الجوازات وذلك بدوم تسجيل الدخول في منصة أبشر وذلك من خلال الخطوات الآتية:

• في البداية عليك التوجه إلى الموقع الأصلي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

• فور الدخول للموقع وبدون أي تسجيل دخول قم بالضغط على تبويب أبشر للأفراد الظاهر في الصفحة الرئيسية للموقع.

• من بعدها عليك البحث عن خيار الجوازات ومن ثم الضغط عليه.

• ستنتقل بعدها مباشرةً إلى صفحة جديدة وهي صفحة التحقق من المستخدم.

• القيام بعدها بإدخال بعض البيانات الشخصية مثل رقم الإقامة أو رقم الهوية.

• عليك بعدها إدخال تاريخ الميلاد الخاص بك سواء بالميلادي أو الهجري حسب رغبتك.

• سيظهر لك على الشاشة الرمز المرئي قم بقراءته جيدًا ومن ثم إدخاله في المكان المخصص له وبعدها عليك الضغط على خيار التحقق من بياناتي.

• سيتم نقلك بعدها مباشرةً إلى الصفحة الخاصة بخدمة حجز المواعيد للجوازات.

• بعدها قم بالنقر على الإنتقال لخدمة المواعيد ومن ثم خيار حجز موعد جديد.

• ينقلك الموقع بصورة مباشرة إلى صفحة الخدمات المتاحة.

• ومنها قم بالنقر على خيار خدمات المقيمين وهو الخيار المسئول عن إتمام طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر.

• ستظهر لك صفحة جديدة تطلب منك تحديد المنطقة وأيضًا كتابة عدد العمليات المراد إجرائها.

• الضغط على متابعة ليتم الإنتقال إلى صفحة الفروع المتاحة.

• عليك إختيار مكتب من المكاتب المتاحة والذي يتناسب معك.

• القيام بعدها بتحديد الموعد المناسب لك من بين جميع المواعيد المتاحة.

• بعد تحديد الموعد تنتقل إلى صفحة أخرى وهي صفحة التعليمات ومن بعدها القيام بالتأكيد على بيانات الموعد المدخلة.

• في النهاية عليك القيام بطباعة تذكرة الموعد الذي قمت بتحديده، وذلك لكون هذه الخطوة ضرورية جدًا في طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر.

• عليك الذهاب في الموعد المحدد الخاص بمكتب الجوازات الذي تم اختياره.

وبإتباع تلك الخطوات السابقة ستتمكن من إتمام طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر وبكل سهولة.

كيف يتم حجز موعد في الجوازات؟

كما زكرنا سابقًا طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر سنتناول أيضًا طريقة أخرى تمكنك من الحجز ولكن بواسطة خدمة المواعيد الإلكترونية بإتباع الآتي:

• في بداية الخطوات عليك الموقع الرسمي الخاص بنظام أبشر للخدمات.

• بعدها قم بالنقر على تبويب الأفراد الظاهر في الصفحة الرئيسية للموقع.

• من بعدها عليك القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال اسم المستخدم ورقم المرور، وتعد هذه الخطوة هي أهم ما يميز تلك الطريقة عن طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر.

• القيام بإدخال رمز التحقق المرسل إليك في رسالة عبر الجوال في المكان المخصص له.

• سيتم نقلك بعدها مباشرةً إلى حسابك في أبشر.

• من بعدها قم بالبحث عن خيار المزيد من المواعيد ومن ثم الضغط عليه.

• ومنها قم بالنقر على خيار الجوازات ثم إختيار حجز موعد.

• من بعدها عليك النقر على التبويب الخاص بالإنتقال إلى خدمة المواعيد.

• ومنها قم بالنقر على أيقونة حجز موعد جديد وقم بوضع إشارات أمام الخدمات التي ترغب في الحصول عليها.

• قم بعدها بتحديد المنطقة التي ترغب في حجز الموعد فيها.

• قم بعدها باختيار الفرع المناسب لك ومن ثم تحديد الموعد المناسب لك.

• وفي النهاية عليك القيام بتأكيد حجزك من خلال الضغط على زر التأكيد.

ومن خلال هذه الخطوات تكون قد تمكنت من الوصول إلى طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر من خلال استخدام خدمة المواعيد الإلكترونية.

أبشر الجوازات

هناك بعض الشروط والتعليمات التي يجب عليك اتباعها لكي تتمكن من إتمام طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر وهي:

• على جميع الأفراد التي ترغب في الاستفادة من تلك الخدمة اتباع خطوات التسجيل الصحيحة التي ذكرناها سابقًا.

• عليهم أيضًا الالتزام باختيار التبويب الخاص بالأفراد المقيمين، وذلك لكونه الخيار الأساسي الذي يسمح لك بالاستفادة من طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر.

• ضرورة الاحتفاظ بجميع البيانات المتعلقة بالموعد وأيضًا أهمية طباعة التذكرة فور الانتهاء من الحجز.

• أهمية الذهاب إلى المكتب الخاص بالجوازات في الموعد الذي قمت بتحديده من خلال الحجز الإلكتروني.

• ضرورة تعبئة النموذج الخاص بالخدمة بجميع البيانات المطلوب إدخالها.

• أن يمتلك هذا الشخص ما يثبت عدم قبول خدمته من قبل الخدمات الإلكترونية.

• أن يمتلك هذا الشخص لأصل جواز السفر الخاص به وأيضًا صورة منه.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على طريقة حجز موعد في الجوازات بدون أبشر من خلال خطوات سهلة وسلسة جدًا يمكن للجميع إجرائها.