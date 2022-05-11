طريقة حجز موعد بمكتب العمل السعودي ورقم التواصل الخاص به

يجب أن تكون على علم أنه ينبغي عليك أن تقوم بحجز موعد في مكتب العمل إلكترونيا قبل أن تقوم بالذهاب إليه في أي فرع من الفروع، حيث قامت وزارة الموارد البشريّة بتوفير هذه الخدمة من أجل تسهيل جميع المعاملات على جميع المواطنين بدلاً من الذهاب إلى مقرات العمل، وهو الأمر الذي يعمل على تقليل التكدس بمكاتب العمل وتوفير الوقت والجهد، كما قامت الوزارة بتوفير عدد هائل من الخدمات الإلكترونية التي تخص مكتب العمل مثل الاستعلام عن رقم السداد الإلكتروني وإنهاء معاملات إدارية مختلفة، وغيرها من الخدمات الأخرى، وسوف نوضح لكم بالخطوات طريقة حجز موعد بمكتب العمل.

خطوات حجز موعد بمكتب العمل

يمكنك أن تقوم بحجز موعد داخل مكتب العمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال الرابط: تسجيل دخول.

بعد ذلك قم بالضغط على تبويب الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

ثم قم بتسجيل جميع المعلومات المطلوبة من المنصة.

ثم انقر على تسجيل الدخول.

قم بكتابة رمز التأكيد الذي يتم إرساله إلى هاتفك.

ثم قم بتحديد الاختيار على (تسجيل الدخول).

اضغط على أيقونة الموعد الإلكتروني من قائمة الخدمات بأعلى الموقع.

أضغط على حجز المواعيد العامة.

ثم قم بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة.

بعد الانتهاء من لخطوات المطلوبة، أنقر على تأكيد حجز الموعد.

رقم الاتصال بمكتب العمل

لنلقى جميع الاستفسارات والشكاوى والأسئلة الخاصة بالمواطنين قام المكتب بتحديد رقم من الممكن أن تتواصل معه من خلاله وهو 19911 كما أن هناك أكثر من طريقة لوسائل التواصل مع مكتب العمل والتي من خلالها يستطيع استخدامها من أجل تقديم الشكاوى المختلفة أو من أجل طرح الأسئلة لمكتب العمل السعودي، حيث يمكن التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected] الذي تم إعداده من أجل التواصل مع مكتب العمل في أي وقت.