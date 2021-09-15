طريقة حجز موعد الحصول على لقاح كورونا للزائرين بدون هوية في السعودية 1443

الالاف من الأشخاص الزائرين للمملكة العربية السعودية يبحثون عن طريقة حجز موعد الحصول على لقاح كورونا للزائرين بدون هوية 1443، خاصة مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين مرة أخرى في كافة المناطق بشكل ملحوظ، وقد ححدت وزارة الصحة طريقة حجز لقاح كورونا للزائرين بشكل يختلف عن طريقة حجز اللقاح للمواطنين، ويتم الحجز بشكل الكتروني عبر الرابط المرفق أدناه، خلال ايام تصلك رسالة بموعد حصولك على اللقاح.

طريقة حجز موعد الحصول على لقاح كورونا للزائرين بدون هوية

وخلال الفترة الماضية، وقبل بدء الموجة الجديدة والأشد خطورة من فيروس كورونا، قامت وزارة الصحة السعودية باعتماد عدد من اللقاحات حفاظا على صحة المواطنين والزائرين، حيث تم اعتماد ثلاثة لقاحات وهم:”لقاح فيزر، لقاح موديرنا، لقاح استرازينيكيا”، ويتم التطعيم باحدى تلك اللقاحات بشكل مجاني، كما اشترطت وزارة التعليم السعودية أن يحصل الطلاب والمعلمين على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد، تجنبا للاصابة بهذا الفيروس خلال أيام الحضور الفعلي.

رابط حجز موعد الحصول على لقاح كورونا للزائرين بدون هوية

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه يمكن للمقيمين والزائرين الحصول على لقاح فيروس كورونا المعتمد بدون هوية وطنية، حيث يتم حجز الموعد بشكل الكتروني مجاني، فقط اتبع ما يلي: