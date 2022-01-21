طريقة حجز أرض مجانية من وزارة الشؤون البلدية والقروية 2022

حجز أرض مجانية من وزارة الشؤون البلدية والقروية 2022

قامت وزارة الشؤون البلدية والقرويّة في السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوحدات السكنيّة المجانيّة عبر منصة سكني، وكان ذلك عن طريق المٌبادرة التي قامت سكني بإطلاقتها، وقد تم طرح العديد من الأراضي موّزعة على 75 مُخططًا، وقد شهد عام 2017م تخصيص 85 ألف رقم جديد من قبل منصة صندوق التنمية العقارية، وفي عام 2018م تمَّ إطلاق قرابة 300,000 منتج سكني في مختلف مناطق المملكة، هذا فضلًا عن تجهيز 120 ألف وحدة سكنية قيد التجهيز، وتوزيع ما يُقارب 75 ألف وحدة سكنيّة، ولمعرفة طريقة الحصول على أرض مجانيّة من وزارة الشؤون البلدية والقروية يجب اتباع التعليمات التاليّة:

قم بالذهاب مُباشرةً إلى منصة سكني “من هنا“. ثم قم بالضغط على “الحلول السكنيّة”. يجب اختيار خدمة (الأراضي السكنيّة المجانية). يجب الضغط على أيقونة “احجز الآن”. الآن قم بالانتقال إلى الصفحة الموجود فيها جميع المُخططات السكنيّة. عليك اختيار “منتجات سكني”، ومنها يتم اختيار (البناء الذاتي). يجب الضغط على أيقونة (الأراضي). تحديد نوع المشروع (أرض) مع تحديد المنطقة السكنيّة. الضغط على أيقونة (بحث). اختيار أحد المشاريع الموجودة أمامكم من خلال الضغط على أيقونة (المعاينة). بعد الضغط على معاينة سيظل لديكم خريطة موقع المشروع وكافة معلوماته وتفاصيله. اختيار رقم البلوك ورقم القطعة المخصصة للأرض. الضغط على أيقونة (بحث). تأكيد الحجز عند حجز قطعة الأرض وتوقيع العقد برسالة نصية. يجب إدخال رمز التفعيل المرسل للجوال لتوقيع العقد. بعد توقيع العقد سوف يظهر أمامكم رسالة تأكيد حجزكم (تم توقيع العقد بنجاح).

شروط الحصول على الأراضي المجانية

وقد أكدت الوزارة بأنها قامت بوضع مجموعة من الشّروط التي يجب توافرها لكي تحصل على دعم الأراضي المجانيّة من منصة سكني، وتتمثل فيما يلي:

يجب أن لا يقل عمر الشخص عن 25 عامًا.

أن يكون سعوديّ الجنسية.

يجب أن يكون الشخص من مُستفيدي الضمان الاجتماعيّ، ولا يملك أي مصدر آخر.

يمكن التّسجيل للأرامل والمُطلقات في حالة إثبات استقلالتهنّ.

يجب أن لا يملك أحد أفراد الأسرة مسكنًا مناسبًا أو سبق ذلك خلال السنوات الخمس من تاريخ تقديم الطلب.

أن لا يسبق للمُستفيد الحصول على مسكن خاصّ به ضمن برنامج دعم سكني.

استيفاء أيّ شروط أخرى يُعلن عنها من قبل سكني.

موعد حجز الأراضي المجانية سكني 2022

وقد وضحت الوزارة بأن قد بدأ بالفعل التسجيل بداية من أمس الخميس الموافق 20 يناير لعام 2022م، وأكدت بأنه يتم الحجز بصورة إلكترونيه وتعبئة الاستمارة الحجز للأرض المجانيّة من سكني، كما سيتم إشعار المُستفيدين من الخدمة هذه عبر إشعارات الخدمة المتاحة لهم في تطبيق سكني.