طريقة تنفيذ خدمة رفع اعتراض في الضمان الاجتماعي الجديد

بعد إنهاء عملية تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور، واستكمال التسجيل وتقديم البيانات المتعلقة بالمستفيد، وبعد دراسة طلبات المعاش من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم الإعلان عن نتائج الأهلية في الضمان المطور، وتقوم الوزارة بصرف مبلغ الضمان عبر الحسابات البنكية للمستفيدين شهريا، حسب مواعيد يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة.

وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة تقديم الاعتراض على نتيجة الاستحقاق عبر موقعها، وذلك لتمكين مستفيديها من الاستعلام عن سبب عدم الاستحقاق وتصحيح البيانات في حالة الخطأ، وتحديث البيانات في حالة وجود تغيير لدى المستفيد أو التابع.

الاستعلام عن نتيجة الاستحقاق لمعاش الضمان المطور

للاستعلام عن نتيجة الضمان الاجتماعي الجديد عبر المنصة، يقوم المتقدم بتعبئة رقم الهوية وإدخال رمز المرور، ثم بعد اختيار “الطلبات” والنقر على رمز العين في الأسفل، يعرض له تفاصيل الطلب:

تاريخ التقديم.

حالة التقديم( نتيجة الاستحقاق وأسباب عدم الاستحقاق).

خطوات رفع اعتراض في الضمان المطور

لرفع اعتراض على نتيجة الضمان الاجتماعي المطور يقوم المستفيد بالولوج إلى البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم يتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بالضغط على زر بدأ الخدمة ليتم توجيهه إلى تسجيل الدخول من خلال النفاذ الموحد.

يقوم باختيار نوع الاعتراض.

ثم يقوم بتعبئة البيانات وإرفاق الأوراق الخاصة بتقديم الاعتراض.

ومن خلال اختيار “طلباتي” يتمكن المستفيد من متابعة حالة طلب الاعتراض المقدمة.