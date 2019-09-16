طريقة تمديد تأشيرة الزيارة 1441 والشروط المطلوبة وقيمة الرسوم – نظام أبشر الجديد

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة في السعودية من خلال نظام أبشر، حيث تقدم الحكومة السعودية طريقة جديدة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك من أجل تمديد تأشيرة الزيارة على الأراضي السعودية، وذلك بعدة شروط حددتها الجوازات العامة فى السعودية، ونقدم لكم الطريقة الصحيحة من أجل تمديد تأشيرة الزيارة من خلال بوابة أبشر الجديدة، وكذلك الشروط المطلوب توافرها عند تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة.







تمديد تأشيرة الزيارة السعودية 1441

يمكنك الآن الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية فى المملكة العربية السعودية، حيث توحد المملكة الخدمات الإلكترونية المختلفة المُقدمة للمواطنين وكذلك للمقيمين فى المملكة، على منصة واحدة، وهي بوابة أبشر الجديدة وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التي يقوم بها المواطن والمقيم، واليوم نتعرفة معكم على طريقة تمديد تأشيرة الزيارة من خلال بوابة أبشر الجديدة.







شروط تمديد تأشيرة الزيارة 1441

هنا عدة شروط تم وضعها من أجل تمديد تأشيرة الزيارة، ونقدم لكم هذا الشروط قبل التعرف على طريقة تمديد تأشيرة الزيارة من بوابة أبشر، وهذه الشروط هي :

سداد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة وهي 100 ريال سعودي.

أن تكون المدة المطلوبة لا تتعدى 180 يوماً.

أن تكون فترة تمديد تأشيرة الزيارة مساوية لفترة الزيارة.

مُقدم طلب الزيارة هو الشخص الوحيد المسموح له تمديد تأشيرة الزيارة.

يمكن تمديد الزيارة خلال 6 أيام قبل انتهائها أو 3 أيام بعد انتهائها وغير ذلك لا يمكن تمديدها.

ويجب التحقق من عدة شروط أخرى وهي :







ضرورة عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.

أن تكون الزيارة صالحة أسبوع على الأقل.

أن يكون الزائر داخل المملكة.

سداد رسوم تمديد تأشيرة الزيارة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة من أبشر الجديد

الخطوات التالية هي الخطوات الصحيحة من أجل تمديد تأشيرة الزيارة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية الجديدة :

الدخول على موقع بوابة أبشر الجديد.

تسجيل حساب جديد علي بوابة أبشر وتفعيله، أو تسجيل الدخول بحساب أبشر المُسجل مبسقاً ومُفعل.

الدخول إلى قسم خدمات الأفراد.

البحث عن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة السعودية.

إختيار الزيارة المراد تمديد الفترة الخاصة بها.

إختيار المدة المطلوبة على ألا تتعدى المدة 18 يوماً.