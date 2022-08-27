طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية 1444 عبر بنك الراجحي

تسعى حكومة المملكة لتسهيل مختلف الخدمات على المواطنين، لذلك تم وضع طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية 1444، إذ يمكن دفع المستحقات بشكل تدريجي لشركة الكهرباء السعودية، وهذا الأمر يساعد بالدرجة الأولى الأشخاص الذين تراكمت عليهم الفواتير الواجب دفعها، ولا يمكنهم أن يقوموا بتسديدها دفعة واحدة، بالأخص ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون مبالغ مالية كافية، وسنشرح لكم في الأسطر القادمة كيفية تسديد الفواتير بالتقسيط، تابعونا.

طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية

قدمت شركة الكهرباء السعودية طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية لمن يريدون تسديدها بأسهل الطرق، وهذا الأمر متاح عن بعد أيضا، ويمكن القيام بذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي، يتبع المستخدم هذه الخطوات البسيطة:

أول خطوة هي الدخول مباشرة إلى موقع بنك الراجحي الإلكتروني بعد ذلك اضغط على أيقونة المدفوعات، ثم اختر سداد فاتورة الكهرباء من الخيارات المتاحة أمامك اضغط على الخدمات العامة، ثم انقر بعد ذلك على الشركة السعودية للكهرباء يتعين عليك بعدها كتابة رقم الحساب أو الفاتورة، وأرفق المبلغ الذي يجب أن تقوم بتسديده بعد لحظات سيصلك رمز التحقق، اكتبه في المكان المعد له ستصلك رسالة نصية بعد لحظات تفيد بتسديد القسط المستحق بنجاح. كيفية تسديد فاتورة الكهرباء من جهاز الصراف الآلي

بعد أن ذكرنا لكم كيفية تسديد فاتورة الكهرباء 2022 السعودية بطريقة إلكترونية، لا بد من توضيح طريقة التسديد من خلال الصراف الآلي، ويكون هذا من خلال ما يلي:

أولا: اذهب إلى أقرب ماكينة صراف آلي في مكان إقامتك

ثانيا: قم بإدخال بطاقة الصراف الآلي في الماكينة، ثم اكتب كلمة مرور بطاقتك

ثالثا: اختر دفع الفاتورة العامة من الخيارات التي أمامك، واختر الفواتير العامة

رابعا: عين خيار الشركة السعودية للكهرباء، واضغط على زر الاتصال

خامسا: اضغط على مربع الخدمات، وحدد الطاقة ثم انقر على عبارة غير مسجل

في الأخير ستتم عملية دفع الرسوم، وقيمة الفاتورة ستخصم من رصيدك.

بهذا نصل إلى نهاية مقال طريقة تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية، وحددنا لكم الكيفية الصحيحة للتمكن من سدادا الفاتورة عن بعد وكذلك من خلال الصراف الآلي باستعمال البطاقة.