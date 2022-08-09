طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444 وطرق التواصل مع الديوان وشروط استحقاق المساعدة

يعد الديوان الملكي السعودي هو حلقة التواصل بين المواطنين السعوديين و الملك سلمان بن عبدالعزيز والحكومة السعودية، يستقبل الديوان الملكي السعودي العديد من الطلبات والبرقيات لطلب مساعدة مالية أو علاجية أو تسديد الديون أو قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي، كما يقدم الديوان الكثير من المساعدات والخدمات لمساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة ومحدودي الدخل في توفير حياة كريمة لهم، وفي ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة اهتم الديوان الملكي على تقديم مساعدة أكبر عدد من المواطنين، وهناك بعض الشروط التي وضعتها الديوان الملكي وهذا لمساعدة أكثر الأسر احتياجًا، وسنقدم لكم خطوات تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي وطرق التواصل وشروط استحقاق المساعدة.

تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444

يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طريقة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي، حيث يمكنك تقديم طلب مساعدة من موقع الديوان الملكي الرسمي وخطوات التقديم هي:

أولا قم بالتوجه إلى الديوان الملكي السعودي الرسمي.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب مساعدة من الديوان.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة (الاسم، العنوان، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).

قم بإدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور.

ثم إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك قم بتقديم طلب المساعدة وتحديد نوع المساعدة التي تريد الحصول عليه.

قم برفع المستندات والأوراق التي تثبت صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1444

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها التواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدة المالية او الاستفسار على طلب المساعدة، وطرق التواصل هي:

يمكنك الإتصال على الديوان الملكي من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم التالي: 8004000000.

التواصل مع الديوان الملكي من خارج المملكة العربية على الرقم التالي: 920030003.

كما يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بطلب المساعدات من الديوان الملكي وهو: [email protected]

شروط استحقاق مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المواطن المتقدم لطلب مساعدة لقبول الطلب والحصول على المساعدة، الشروط هي: