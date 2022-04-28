طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد 2022 وأبرز طرق التواصل مع المؤسسة

تسعى المملكة العربية السعودية بشكل دائم إلى تقديم الدعم والمساعدة إلى المواطنين، كما يقدم الأمير عبد العزيز بن فهد الكثير من الخدمات والمساعدات لمواطني المملكة المحتاجين، لذلك يرغب المواطنون في التعرف طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز وذلك من أجل الحصول على المبلغ المالي الذي سوف يساعدهم في شراء كافة احتياجاتهم الأساسية في تلك الفترة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الواضح في البلاد وكافة أنحاء العالم.

طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير

نقدم لكم الآن طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير، حيث يمكن أن يتم تقديم ذلك الطلب عن طريق اتباع الخطوات التالية ..

يجب أولا التوجه إلى موقع البوابة الرسمية لمؤسسة الملك فهد الخيرية. ثم القيام بالنقر على القائمة الرئيسية ومنها يتم اختيار الخدمات الالكترونية. ينقر المواطن الآن على أيقونة المساعدات المالية ثم الضغط فوق تقديم طلب المساعدة. سوف يتم نقلك الآن إلى صفحة طلب التقديم. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك مع توضيح الحالة الاجتماعية للمتقدم والدخل الشهري الخاص به. يتم شرح الحالة الاقتصادية للمتقدم مع التأكد من البيانات التي تم إدخالها. ثم الضغط في النهاية على زر تأكيد الطلب. ينتظر المواطن رسالة تفيد قبول ذلك الطلب أم رفضه.

طرق التواصل مع مؤسسة الامير عبد العزيز لطلب مساعدة

تتعدد طرق التواصل مع مؤسسة الامير عبد العزيز لطلب مساعدة وإليكم أبرز الطرق ..