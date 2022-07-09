طريقة تقديم طلب إعفاء من القروض من وزارة المالية السعودية 2022

هناك عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن كيفية طلب إعفاء من القروض، وهذه الخدمة من بين أهم الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة المالية للمواطنين، ومن خلال هذه السطور سنتعرف على طريقة تقدم طلب الإعفاء من القروض، مع أبرز الشروط التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية وهي كالآتي.

كيف تقوم بتقديم طلب إعفاء من القروض عن طريق وزارة المالية السعودية

أولا على المواطن زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.

ثم عليك باختيار “الخدمات الإلكترونية” لوزارة المالية السعودية.

وبالتالي يجب عليك اختيار أيقونة “حجز موعد”.

وبعدها على الشخص المتقدم بطلب الإعفاء من القروض إدخال جميع البيانات الشخصية في المكان المخصص لذلك.

وبعد ذلك عليك النقر على أيقونة حفظ الطلب.

ثم سوف يتم التواصل معك من طرف المسؤلين والبحث في الحالة الخاصة بك.

وأخيرا يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لتحقق من صحتها.

أهم الشروط للحصول على طلب الإعفاء من وزارة المالية على القروض