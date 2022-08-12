طريقة تقديم اعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي 1444 عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودية نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الحالي 1444هـ، بعد اعتمادها رسمياً والاستعلام عبر موقع نظام نور الذي يضم العديد من الخدمات التعليمية تشمل شؤون الطلاب وتقديم رياض الأطفال ومتابعة مسيرة العملية التعليمية لهم حتى المرحلة الثانوية فضلاً عن عرض نتائج الامتحانات، موقع noor هو نظام إلكتروني مٌخصص من وزارة التعليم لتسهيل المخططات التكنولوجيا يخدم قطاع التعليم بشكل عام ومن خلاله يستطيع المعلم متابعة عمله عبر القوائم الموجودة التي تشمل التقارير والتربية الخاصة ومجلس الأمناء والسلوك والمواظبة، حالة الطالب الدراسية..إلخ بالإضافة الاستعلام عن حركة النقل الداخلي والخارجي بالسعودية.

أهداف حركة النقل الداخلي

تهدف حركة النقل إلى تقريب شاغلي الوظائف التعليمية من مكان معيشة عائلتهم.

تهيئة بيئة تعليمية مناسبة لمنسوبيها،وذلك تحقيقاً لأهداف وزارة التعليم الاستراتيجية.

تحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لتأدية مهامهم السامية.

تصب نتائج حركة النقل في صالح التعليم.

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الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي نظام نور

سجل الدخول عبر رابط موقع نظام نور التعليمي. اختر من القائمة الرئيسية خدمات شؤون المعلمين. ومنها حدد الاستعلام عن حركة النقل الداخلي. سوف تظهر عبارة تفيد (تم نقلك). في حالة إن لم يتم النقل سوف تجد عبارة (لم تنقل). أما لاستعراض بيانات المدرسة عليك الضغط على خيار (بيانات المدرسة) كما يتيح الموقع خانة تقديم الاعتراض وذلك لطلب تظلم أو اعتراض على المدرسة المنقول إليها.

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خطوات تقديم اعتراض على نتيجة النقل الداخلي

تتم هذه الخطوة في حالة إن لم يتم نقلك وذلك عبر الشرح بالصور أسفل:-

تسجيل الدخول عبر موقع نظام نور المرفق أعلى المقال، ثم اخر خانة شؤون المعلمين كما موضح بالصورة

سوف تظهر قائمة أخرى بها عدة خيارات حدد الاستعلام عن حركة النقل الداخلي

عند الضغط على تلك الأيقونة سوف تظهر نتيجة لم يتم نقلك أو الاعتذار عن عدم إتمام عملية النقل مثلما موضح بالصورة التالية، ثم عليك النقر على (طلب اعتراض) الموجود أسفل النتيجة.

بعد النقر على تقديم اعتراض سوف يفتح لك النظام صفحة بها خيارات الرد حدد إذا كان الرد آلي أو غير آلي، إذا اخترت آلي حدد نوع الاعتراض بالخانة الجانبية حدد الخيار المناسب لك.

يليها كتابة وصف المشكلة ثم إضافة استمارة النقل النهائية المعتمدة وهي الاستمارة التي تم طباعتها أثناء التقديم إلى عملية النقل.

عند النقر على إضافة استمارة سوف يتيح لك تحميلها من الجهاز الخاص بك وبعدها النقر على حفظ، وسوف تكتب رسالة تفيد بأن الحالة قيد الإجراء.

جدير بالذكر أن موعد تقديم الاعتراض بدءاً من إعلان النتائج ولمدة ثلاثة أيام متتالية أي من الخميس الموافق 11 أغسطس وحتى يوم السبت الموافق 13 من نفس الشهر..دمتم سالمين.