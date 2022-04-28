بطاقة فيزا الراجحي هي بطاقة يتم استخراجها من مصرف الراجحي حيث يقوم العميل بوضع بعض الأموال ليتمكن من استخراج الفيزا ليستطيع إتمام عمليات الشراء والتسوق التي يرغب بها عن طريق الإنترنت، بعد استخراج البطاقة أولاً يجب أن يقوم العميل بتفعيل البطاقة، ومن المعروف أن مصرف الراجحي هو من أهم وأشهر المصارف التي توجد في المملكة العربية السعودية والتي تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، وقد أشار المصرف إلى أن هناك رسوم بطاقة فيزا الراجحي التي يجب علي العميل دفعها.

المحتويات طريقة تفعيل بطاقة فيزا الراجحي الشروط التي يجب توافرها للحصول على الفيزا تعرف على مميزات بطاقة فيزا الراجحي طريقة شحن بطاقة فيزا الراجحي طريقة تفعيل بطاقة فيزا الراجحي بعد استلام البطاقة يجب علي العميل أن يقوم بتفعيل وشحن البطاقة بطريقة سهلة وميسرة وهي كالتالي: أولاً يجب علي العميل الاتصال علي هاتف المصرف أو من خلال الرقم التالي: ” 8001246666″.

ثانياً تقوم بالضغط على رقم 3 ليتم توصيل العميل إلى قسم البطاقات الائتمانية.

بعد ذلك يقوم أحد ممثلي الخدمة بالرد علي العميل للتأكد من رقم الهوية الوطنية الخاصة به والتأكد من بعض البيانات الأخرى.

ثالثاً يتم تفعيل بطاقة الفيزا بشكل إلكتروني.

رابعاً يجب على العميل أن يتوجه إلى قسم البطاقات الائتمانية ليقوم بشحن الفيزا حتي يستطيع إتمام عمليات البيع أو الشراء التي يرغب بها بشكل إلكتروني.

وأخيراً يتم خصم قيمة وسعر الاشتراك من المبلغ المشحون. الشروط التي يجب توافرها للحصول على الفيزا الشروط الواجب توافرها للحصول على فيزا الراجحي هي كالتالي: يجب أن يكون المواطن عميلاً لدي مصرف الراجحي ولدية حساب مفعل داخل المصرف. لا بد من أن يكون العميل سعودي الجنسية. يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية. أن يكون العميل لديه بطاقة إقامة في المملكة العربية السعودية. تعرف على مميزات بطاقة فيزا الراجحي هذه البطاقة تعتبر من أفضل البطاقات عند استخدامها في عمليات الشراء.

في البداية يمكن التقديم للحصول عليها عن طريق الإنترنت حتى يتم الحصول عليها، وذلك عن طريق خدمة مباشر الأفراد.

أيضاً يمكن الحصول عليها في وقت قليل جدا حيث يمكنك استلامها في وقت تقديم الطلب.

في حالة الشراء بعملة أخرى لا يتم خصم نسبة على الشراء.

بطاقة فيزا الراجحي مدعومة من خلال موقع باي بال للقيام بالأعمال التجارية والتسويقية من خلال الإنترنت.

يمكنك الحصول على بعض الخصومات عند الشراء بها. طريقة شحن بطاقة فيزا الراجحي لتفعيل البطاقة يجب الضغط على رقم 3.

بعد ذلك يتم تحويل العميل إلي البطاقات الائتمانية.

على العميل أن يقوم بتحديد المبلغ الذي يريد شحنه.

بعد إتمام هذه الخطوات أصبح بإمكان العميل استخدام البطاقة في الوقت الذي يرغب به.