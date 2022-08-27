تبذل حكومة المملكة العربية السعودية قصارى جهدها من أجل تفعيل دور الخدمات الإلكترونية لخدمة المواطنين، وخاصة منظومة التعليم ولذلك السبب أطلقت رابط منصة نظام نور والذي تم تخصيصه من أجل أولياء الأمور والطلاب والمعلمين وذلك لتوفير لهم الوقت والجهد وإنجاز خدماتهم عن طريق المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس، كما يقدم الموقع أيضًا خدمة إعلان النتائج للطلاب كما أنه يساعد ولي الأمر علي متابعة مستوى الطالب، أما عن المعلمين فيمكنهم متابعة نسب الحضور والغياب للطلبة ويتم ذلك عن طريق تسجيل الدخول برقم الجوال والذي يمكن تغييره من خلال مجموعة من الخطوات الآتية.

طريقة تغيير رقم الجوال في نظام نور 1444

يتيح نظام نور إمكانية تحكم ولي الأمر في تغيير رقم الجوال الخاص به وذلك لمتابعة أبنائه ذلك عبر اتباع الآتي من نقاط هامة:

الخطوة الأولى تسجيل الدخول إلى رابط منصة نور عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

الخطوة الثانية يتم كتابة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق المرئي.

الخطوة الثالثة اضغط على زر تسجيل الدخول.

الخطوة الرابعة يقوم ولي الأمر بكتابة البيانات الشخصية.

اضغط على أيقونة تعديل الخاصة برقم الجوال.

قم بكتابة رقم الجوال الجديد واضغط على زر حفظ.

تعديل البريد الإلكتروني على منصة نور

كما أتاحت المنصة أيضًا لولي الأمر إمكانية تعديل البريد الإلكتروني وذلك عبر الانتقال إلى رابط منصة نور وتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم والرقم السري، ثم كتابة البيانات الشخصية لولي الأمر، والضغط على أيقونة البريد الإلكتروني، حيث يوجد بجانبها كلمة تعديل؛ وذلك لإدراج البريد الإلكتروني الجديد والضغط على زر احفظ.