طريقة تعديل رقم الجوال عبر منصة أبشر 1444 هجري

ما زالت منصة أبشر الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات الريادية التي تفيد المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ومنذ إطلاق منصة أبشر قدمت ما يقارب 279 خدمة إلكترونية، واستهدفت ما يزيد عن 23 مليون مستخدم مفعل، ومن ضمن هذه الخدمات التي قدمتها تغير رقم الجوال في منصة أبشر بدون وقت وجهد وبسهولة ويسر، في هذا المقال سوف نتطرق للحديث عن كيفية تغير رقم الجوال وشروط تغير رقم الجوال وكيفية توثيق رقم الجوال في أبشر.

شروط تغير رقم الجوال

وضعت منصة أبشر بعض الشروط التي يتم من خلال استبدال رقم الجوال، ويمكنك متابعة النقاط التالية لتعرف على جميع الشروط:

يشترط على صاحب الطلب أن يكون لدية حساب مفعل في أبشر

يشترط على مقدم طلب تغير رقم الجوال في أبشر أن يكون الرقم المدخل مسجل تحت هوية المستخدم، لدى أصحاب شركات الاتصالات السعودية.

يشترط على صاحب الهوية، إلا يكون عمره أكثر من75 عام.

يشترط إضافة بيانات التحقق اللازمة.

كيف أغير رقم الجوال عبر منصة أبشر

أطلقت منصة أبشر لتغير قم الجوال لكثير من المستخدمين واستبدال أرقامهم المسجلة :

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية خدمة تغير رقم الجوال.

انقر على قسم الأفراد وادخل اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور

انقر على تسجيل الدخول

إضافة كود التحقق البشري المرسل إلى جوالك، والنقر على تسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى واجهة الموقع من جهة اليسار.

اضغط على كلمه تعديل معلومات المستخدم.

أدخل اسم المستخدم وإضافة البريد الإلكتروني وادخل رقم الجوال.

حدد اللغة المفضلة إليك والنقر على كلمة تعديل واختر تغيير رقم الجوال. ✓ادخل رقم الجوال وإضافة الرمز المرئي الموجود في الصورة

اضغط على حفظ.

كيفية توثيق رقم الجوال عبر منصة أبشر

من اجل توثيق رقمك الجديد في منصة أبشر الإلكترونية يحب القيام بالتالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

. اختر قسم الأفراد ثم أدخل اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول، سوف تتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق البشري.

إضافة رمز التحقق المرسل إليك والنقر على تسجيل الدخول.

انقر على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة توثيق شرائح الاتصالات والبيانات.

اضغط على كلمة طلب توثيق شريحة اتصال، أو بيانات.

اختر نوع الشريحة وادخل رقم الجوال واختر شركة الاتصالات.

الموافقة على الشروط والأحكام ثم انقر على كلمة إرسال طلب التوثيق.

ثم انقر على تأكيد طلب التوثيق

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف تتمكن من توثيق رقم الجوال، في أبشر بنجاح، وبكل سهولة ويسر.

قدمنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة في تغير رقم الجوال عبر منصة أبشر وخطوات تغير رقم الجوال والشروط الواجبة عند تغير رقم الجوال بالإضافة إلى كيفية توثيق رقم الجوال في شركات الاتصال.