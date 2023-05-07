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وزارة التعليم تكشف عن طريقة تسجيل طالب صف اول ابتدائي 1445 عبر الرابط الجديد preregistration

خالد الشهري

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تغيير طريقة تسجيل طالب صف اول ابتدائي من ان تكون في نظام نور إلى نظام تسجيل جديد يتيح الدخول عبر النفاذ الوطني وتسجيل االطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445، وننشر لكم أعزائنا رابط التسجيل الجديد في الأسفل مع الخطوات الصحيحة لتسجيل الطالب او الطالب في المدارس الحكومية في جميع انحاء المملكة العربية كالسعودية.

طريقة تسجيل طالب صف اول

مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

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التعليم تعلن رابط وآلية التسجيل الجديدة لطلاب الصف الأول الابتدائي 1445

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن الخطوة الزمنية لتسجيل طلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 هـ، حيث انه يجب على اولياء الامور الراغبين في تسجيل ابنائهم في المرحلة الابتدائي التقدم خلال الفترة الموضحة:

طريقة تسجيل طالب صف اول

  • من يوم الاحد الموافق 7 مايو 2023 الموافق 17 شوال 1444 هـ.
  • وذلك حتى موعد يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 الذي يوافق 28 شوال 1444.

الموقع الجديد لتسجيل الصف الاول الابتدائي 1445

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن موقع جديد لتسجيل الطلاب بالصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية، حيث ان نظام نور سيكون لتسجيل المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس الحكومية للطلاب الذين تأخروا في التسجيل بالفترة الحالية.

حيث يتيح هذا الموقع الحكومي الجديد إمكانية التسجيل بكل سهولة وبدون تعقيد او انشاء حساب لولي الأمر كما يحدث في نظام نور، حيث انه كل ما عليك هو تسجيل الدخول في حسابك بالنفاذ الوطني الموحد، فتابع معنا كيفية عمل التسجيل.

طريقة تسجيل طالب صف اول ابتدائي

ونتابع معكم كيفية عمل التسجيل للصف الاول الابتدائي بالمدارس لعام 1445 عبر الموقع الإلكتروني الجديد، وهذا فتابع الخطوات الموضحة التالية:

طريقة تسجيل طالب صف اول

طريقة تسجيل طالب صف اول طريقة تسجيل طالب صف اول

  • ادخل الرى رابط موقع “رحلة تسجيل الطالب الالكترونية” الجديد من هنا preregistration.moe.gov.sa.
  • ثم يفتح معك بعدها صفحة طابور انتظار أولياء أمور الطلاب الجدد.
  • تنتظر دقائق حتى يأتي دورك.
  • بعدها تفتح صفحة الموقع معك.
  • ثم انقر على ابدأ رحلتك.
  • سجل الدخول في النفاذ الوطني برقم الهوية أو رقم الاقامة.
  • تقوم بالموافقة على الشروط والاحكام.
  • بعدها تحديد الابن المراد تسجيله في مرحلة الابتدائي التعليمية.
  • ثم حدد عنوان السكن، وبعدها سوف تحدد رغبات المدارس.
  • اضغط على ارسال.
  • بعدها بعدة ايام سوف يتم تأكيد القبول عبر رسالة نصية لك، تتوجه بعدها إلى المدرسة في الموعد المحدد لاستكمال باقي الاجراءات.
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خالد الشهري

ادرس البرمجة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
خبرة سنتين في مجال الكتابة، واهتم بمساعدة الاشخاص خاصة في الخدمات الإلكترونية سواء الحكومية والغير حكومية

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