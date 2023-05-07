وزارة التعليم تكشف عن طريقة تسجيل طالب صف اول ابتدائي 1445 عبر الرابط الجديد preregistration

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تغيير طريقة تسجيل طالب صف اول ابتدائي من ان تكون في نظام نور إلى نظام تسجيل جديد يتيح الدخول عبر النفاذ الوطني وتسجيل االطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445، وننشر لكم أعزائنا رابط التسجيل الجديد في الأسفل مع الخطوات الصحيحة لتسجيل الطالب او الطالب في المدارس الحكومية في جميع انحاء المملكة العربية كالسعودية.

مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن الخطوة الزمنية لتسجيل طلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445 هـ، حيث انه يجب على اولياء الامور الراغبين في تسجيل ابنائهم في المرحلة الابتدائي التقدم خلال الفترة الموضحة:

تعرّف على آلية "التسجيل الإلكتروني" الجديدة، والتي تُتيح لأولياء أمور الطلبة تسجيل أبنائهم المستجدين في الصف الأول الابتدائي. pic.twitter.com/ApurYjSI09 — المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (@spokesp_moe) May 5, 2023

من يوم الاحد الموافق 7 مايو 2023 الموافق 17 شوال 1444 هـ.

وذلك حتى موعد يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 الذي يوافق 28 شوال 1444.

الموقع الجديد لتسجيل الصف الاول الابتدائي 1445

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن موقع جديد لتسجيل الطلاب بالصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية، حيث ان نظام نور سيكون لتسجيل المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والمدارس الحكومية للطلاب الذين تأخروا في التسجيل بالفترة الحالية.

حيث يتيح هذا الموقع الحكومي الجديد إمكانية التسجيل بكل سهولة وبدون تعقيد او انشاء حساب لولي الأمر كما يحدث في نظام نور، حيث انه كل ما عليك هو تسجيل الدخول في حسابك بالنفاذ الوطني الموحد، فتابع معنا كيفية عمل التسجيل.

طريقة تسجيل طالب صف اول ابتدائي

ونتابع معكم كيفية عمل التسجيل للصف الاول الابتدائي بالمدارس لعام 1445 عبر الموقع الإلكتروني الجديد، وهذا فتابع الخطوات الموضحة التالية: