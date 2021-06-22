طريقة تسجيل شهادات لقاح كورونا، وما هي اللقاحات المعتمدة في السعودية؟

بسبب جائحة كورونا التي تفشت في العالم أجمع، قامت معظم الدول بمنع استقبال أي وافدين من الخارج دون شهادة تثبت تلقيهم لقاح كورونا، ويأتي هذا ضمن الاجراءات الإحترازية والتدابير التي تتخذها الدول للحد من انتشار الفيروس ومحاولة السيطرة عليه، وهذا ما قامت بتطبيقه المملكة العربية السعودية أيضا فلا يمكن لأي وافد أو سعودي الدخول إلى السعودية دون تلقي اللقاح والحصول على شهادة تثبت ذلك ثم تسجيلها، وهذا ما سنقوم بتناوله في السطور التالية كيفية تسجيل شهادات لقاح كورونا وشروط التسجيل.

طريقة تسجيل شهادات لقاح كورونا:

إذا كان القادم إلى المملكة يحمل الهوية السعودية أو هوية مقيم، فطبقا لما قررته وزارة الصحة يمكنه تسجيل شهادة لقاح كورونا الذي تلقاه خارج المملكة عبر تطبيق توكلنا

أما اذا كان الشخص مجرد زائر للمملكة ولا يمتلك هوية وطنية ولا هوية مقيم فيمكنه التسجيل من خلال بوابة مقيم

في حالة تسجيل شهادة لقاح كورونا يجب التأكد من التالي:

يجب أن تمتلك هوية وطنية أو هوية مقيم

عليك التأكد جيدا من البيانات التي تقوم بإدخالها

قم بإدخال المستندات بصيغة ال PDF ويجب أن لا يتخطى حجمها 1 MB

ما هي اللقاحات المعتمدة في السعودية:

فايزر إسترازينيكا موديرنا جونسون آند جونسون

ما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر في الشهادة كي يتم قبولها:

يجب أن تكون جميع البيانات الموجودة بالشهادة واضحة يجب تقديم صورة لجواز السفر الخاص بك وأيضا صورة لشهادة التطعيم غير مسموح بتقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب قائم بالفعل يجب أن يكون اللقاح الذي تلقيته هو أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة

وبهذا نكون قد وضحنا طريقة تسجيل شهادات لقاح كورونا وبعض النقاط التي يجب أن تنتبه إليها عند التسجيل وقد يستغرق وقت تنفيذ الطلب ما يقرب من 5 أيام.