طريقة تسجيل الدخول في منصة مسار للترقيات وخطوات تحديث البيانات

منصة مسار للترقيات تهدف إلى مساعدة الموظفين العاملين بالمملكة العربية السعودية لتعديل المعلومات الشخصية إلكترونيا، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مسار لترقية الموظفين من خلال المفاضلة أو الطرح، وعبر الترقية الاستثنائية، ويتم التسجيل في منصة مسار للترقية إلكترونيا بشرط توفر الشروط اللازمة للتسجيل، نتابع فيما يلي للتعرف على المزيد من التفاصيل.

تسجيل الدخول في منصة مسار الإلكترونية

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط منصة مسار الإلكترونية لتسجيل الدخول بالمنصة والتقديم على الترقيات لكل من الموظفين العاديين والموظفين المختصين، ويتم التسجيل في منصة مسار عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم في بداية الأمر إنشاء حساب في منصة مسار.

ثم يتم تسجيل الدخول لمنصة مسار الإلكتروني.

ثم يتم اختيار خمة الترقيات.

بعدها يمكنك الاطلاع على كافة الإعلانات الخاصة بالترقيات، لتختار منها الوظائف التي ترغب بها.

ثم يتم التعرف على نتيجة المفاضلة.

شروط دخول منصة مسار

يجب توفر الشروط اللازمة لتسجيل الدخول في منصة مسار الإلكترونية والتي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم الدخول إلى منصة مسار مع توفير الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية.

يحمل شهادة البكالوريوس وما يعادلها.

يتمكن من تنفيذ المهام المكلف بها من قبل المنصة.

يلتزم بالأوقات التي يتم تحديدها من منصة مسار.

كيفية تحديث البيانات في منصة مسار

يمكن من خلال منصة مسار إجراء التحديثات والتعديلات على البيانات الوظيفية إلكترونيا، ويتم هذا عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي: