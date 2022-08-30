طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي بحساب الطالب 1444

اقتربت بداية الدراسة للعام الجديد 1444، وبدأ الطلاب في التحضير للعودة للمدارس، وتسجيل الدخول في منصة مدرستي بالرغم من تأكيد وزارة التعليم على أن الدراسة العام القادم ستكون حضوريًا في المدارس، ولكن في نفس الوقت ستكون بجانب منصة مدرستي، وهذا ما يؤكد على النجاح الذي حققته المنصة في التعليم عن بعد، وحل الأزمة التي تعرضت لها البلاد خلال الوباء العالمي، وما نتج عنه من توقف الدراسة في المدارس، وأصبح التعليم إلكترونيًا عبر منصة مدرستي.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي

يجب على الطلاب تنشيط حساب منصة مدرستي تسجيل الدخول وذلك بعد تأكيد وزارة التعليم على استمرارية العمل بها في العام الدراسي الجديد 1444، كما يلي:

افتح رابط منصة مدرستي. اختر تسجيل الدخول بحساب الطالب. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. في حال نسيان كلمة المرور اضغط على عبارة نسيت كلمة المرور. اخل البيانات المطلوبة، ثم تتبع الخطوات حتى تعيين كلمة جديدة للمرور. اضغط في النهاية على تسجيل الدخول. تظهر أمامك الصفحة الرئيسية منصة مدرستي. اختر من القائمة الجانبية الخدمة المطلوبة.

أهمية منصة مدرستي

بعد التعرف على طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي، يجب الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبته خلال مدة توقف الطلاب عن المدارس، حيث أثبتت أنها البديل الأساسي للتعليم التقليدي؛ وهذا يرجع لكونها تحاكي الواقع من حيث الفصول الافتراضية، والجدول الدراسي، والطابور الصباحي، والاختبارات، وحل الواجبات، وغيرها من النشاطات الأساسية التي تتميز بها المدارس على أرض الواقع، ليس هذا فحسب، بل تميزت منصة مدرستي بالعديد من الأنشطة التفاعلية من الفيديوهات التعليمية والألعاب والتطبيقات، التي سهلت من التعليم، وجعلته أبسط وأسرع في الاستيعاب، ما جعلها من أهم روافد التعليم في السُّعُودية.

حقيقة إيقاف منصة مدرستي

بالتزامن مع إعلان وزير التعليم عن موعد العودة للمدارس، وبداية العام الدراسي 1444، الذي يوافق أول صفر، الموافق ميلاديًا 28 أغسطس 2022، وتأكيده على أن الدراسة ستكون حضوريًا في المدارس الحكومية والأهلية لهذا العام، ظن البعض توقف أو إلغاء منصة مدرستي، والاستغناء عن الخِدْمَات التي تقدمها، وليس هناك ضرورة لتسجيل الدخول في منصة مدرستي بحساب الطالب أو المعلم، ولكن نفت وزارة التعليم تلك الأخبار، وأشادت بالدور العظيم الذي تلعبه منصة مدرستي في العملية التعليمية، وأكدت على استمرارية منصة مدرستي جنبًا إلى جنب مع المدارس، وحذرت من انتشار الشائعات.