وزارة التعليم تكشف عن طريقة تسجيل الابناء في نور “اول ابتدائي 1445” عبر الرابط الرسمي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد فتح تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد رسميا، وننشر لكم أعزائنا المتابعين ما هي الطريقة المعتمدة في تسجيل الابناء في نظام نور الإلكتروني، حيث ننشر لكم الخطوات الصحيحة وكذلك الرابط الرسمي في الأسفل، كما نتعرف معكم على آخر الأخبار التي تهم السادة أولياء أمور الأبناء بخصوص التسجيل، ونتابع معكم ما هي الأوراق المطلوبة منكم تجهيزها عند قبول الطالب في المدرسة، فتابع معنا حتى النهاية حتى لا تفوتك أي تفاصيل مهمة.

فترة تسجيل اول ابتدائي 1445 في نور

وقد زاد البحث بالفترة الماضية والتسؤالات بين أولياء الأمور في الفترة الماضية بخصوص موعد فترة تسجيل الطلاب المستجدين سواء في الصف الأول الابتدائي أو حتى رياض الأطفال، حيث بدأ هذا الانتظار من قبل شهر رمضان المبارك، واستمر حتى ساعات قليلة.

وتم الكشف بالفعل عن الموعد الذي يتم فيه فتح تسجيل الطلاب لولي الامر في حساب المستخدم على موقع نور التعليمي، وهذا ما يبدأ في التاريخ الآتي:

يفتح التسجيل بدءا من يوم الأحد القادم بتاريخ 17 شوال 1444 هـ.

أي الموافق بالميلادي يوم 7 مايو 2023.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الفترة التي يتاح خلالها التسجيل ومتى ينتهى، ولكن ننصحكم بالتسجيل بعد الفتح وعدم التأخر.

ما هي أعمار الطلاب في تسجيل أول ابتدائي 1445

وبالطبع من ضمن أهم الاسئلة الواردة والتي تهم أي ولي امر مقبل على الدخول في مرحلة الابتدائية هي تواريخ ميلاد الطلاب الذين سيتم قبولهم هذا العام، وقد تم الكشف بالفعل عن هذه التواريخ من قبل المعلمين على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وهي كما يلي:

الطلاب مواليد عام 1437 وكذلك 1438 هـ، يمكنهم التقديم والقبول بدون الحاجة إلى روضة.

أما بالنسبة إلى مواليد عام 1439 هجري، فيتم قبول مواليد شهر 1و2 و3 و4 وبداية شهر 5 بدون روضة.

في حالة الأبناء مواليد شهر 6 إلى بداية شهر 8 عام 1439 هجريا فيحتاجون إلى شهادة روضة الأطفال حتى يتم القبول لهم

طريقة تسجيل الابناء في نور

ونتابع مع حضراتكم الطريقة الصحيحة التي يمكن التسجيل فيها للطلاب بنظام نور الالكتروني وهذا حسب ما كشفت وزارة التعليم، والتسجيل الالكتروني لن يتطلب منكم أي اوراق، والاوراق المطلوبة التي نتابعها معكم ستحتاجونها بعد قبول الطالب في المدرسة، وللتسجيل تابع الخطوات القادمة بالتفصيل:

ادخل إلى موقع نظام نور الرسمي من هنا عبر الرابط noor.moe.gov.sa.

بعدها سجّل الدخول في حساب ولي أمر الطالب برقم الهوية (أو الاقامة) وكلمة السر، واذا لم تمتلك واحدا قم بإنشاء جديد.

في صفحة ولي أمر الطالب انقر على تسجيل الابناء.

بعدها تختار تسجيل طالب جديد.

ثم تقوم بإدخال بيانات رقم الهوية الخاصة بالطالب وصلة القرابة جنسية الأم، والعمل الحالي لولي الأمر وتضغط على التالي.

بعدها تدخل بيانات رقم هوية الأب، والتالي.

ثم تختار الصف الاول الابتدائي التسجيل للعام القادم 1444 – 1445 والتالي.

بعدها كتابة بيانات أساسية في قائمة ولي أمر الطالب، وبيانات الطالب، ثم بيانات المدرسة.

ثم تقوم بالموافقة على الإقرار على الشروط والأحكام.

سوف تضغط على تسجيل

ما هي الاوراق المطلوبة

وبالطبع هناك عدة أوراق أو مستندات يجب توفيرها بعد قبول الطالب أو الطالبة في المدرسة، وهي كما يلي: