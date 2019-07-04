طريقة تحويل حسابك الى حساب بنك الراجحي عن طريق النت

يبحث الكثيرون عن طريقة تحويل الحساب البنكي الى حساب “بنك الراجحي” ، ويتم ذلك عن طريقة خدمة “المباشر للأفراد” التي تتميز بقدرتك على متابعة حسابك وعملياتك المصرفية بكل سهولة ويسر، فى اى وقت ومن أى مكان بكل سهولة وأمان، وإمكانك بعمل الكثير من الاجراءات والخدمات مثل تسديد الفواتير والتبرع للجعيات الخيرية، وتحويل وإستلام الاموال بينك وبين الآخريين، وبيع اسهم الاكتتاب، والعديد من الخدمات المثالية، بشكل إلكتروني ، ويعمل مركز خدمة مباشر للافراد على مدار الساعة .
خطوات تحويل حسابك الى حساب بنك الراجحي
- اول خطوة لابد من الدخول الى صراف الالي وتسجيل بيانات العميل وهي رقم الجوال .
- ادخال بطاقة الصراف فى الجهاز والقيام بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة .
- القيام بالضغط على إختيار خدمات ثم النقر على إدخال رقم الهاتف .
- بعد تسجيل رقم الهاتف الخاص بالعميل، سوف يتم طلب تأكيد رقم الهاتف .
- التوجهه لاقرب فرع لمصرف الراجحي لتنشيط رقم الهاتف .
- يتم تفعيل الاشتراك بالخدمات الخاصة التي يقدمها مصرف الراجحي .
- لتفعيل خدمة الانترنت المصرفية مباشر، عن طريق الدخول الى موقع مباشر للافراد فى الموقع الالكترونى الخاص بمصرف الراجحي .
- ثم النقر على “مباشر” ستظهر صفحة مباشر إضغط على كلمة تسجيل .
- ثم قم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي، والرقم السري الخاص بالبطاقة ورقم الحساب ثم الضغط على كلمة دخول .
- قم بإختيار خدمة مباشر للافراد بعد ذلك يتم الضغط على إختيار استمرار، بعد قراءة كافة الشروط انقر على اختيار موافق.
- فى الخطوة التالية قم بتحديد أسم المستخدم ولا بد ان يكون باللغة الانجليزية ويتكون من حروف وارقام، ويشترط ان يبداء برقم.
- بعد ذلك يتم إدخال الرقم السري، ويشترط ان يتكون من حروف كبيرة وصغيرة وارقام ايضا .
- بعد ذلك قم بإدخال البريد الالكتروني، ثم النقر على كلمة استمرار .
- بعد ذلك يتم ارسال رساله لتفعيل الحساب .
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