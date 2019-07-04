طريقة تحويل حسابك الى حساب بنك الراجحي عن طريق النت

يبحث الكثيرون عن طريقة تحويل الحساب البنكي الى حساب “بنك الراجحي” ، ويتم ذلك عن طريقة خدمة “المباشر للأفراد” التي تتميز بقدرتك على متابعة حسابك وعملياتك المصرفية بكل سهولة ويسر، فى اى وقت ومن أى مكان بكل سهولة وأمان، وإمكانك بعمل الكثير من الاجراءات والخدمات مثل تسديد الفواتير والتبرع للجعيات الخيرية، وتحويل وإستلام الاموال بينك وبين الآخريين، وبيع اسهم الاكتتاب، والعديد من الخدمات المثالية، بشكل إلكتروني ، ويعمل مركز خدمة مباشر للافراد على مدار الساعة .

خطوات تحويل حسابك الى حساب بنك الراجحي

اول خطوة لابد من الدخول الى صراف الالي وتسجيل بيانات العميل وهي رقم الجوال .

ادخال بطاقة الصراف فى الجهاز والقيام بإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة .

القيام بالضغط على إختيار خدمات ثم النقر على إدخال رقم الهاتف .

بعد تسجيل رقم الهاتف الخاص بالعميل، سوف يتم طلب تأكيد رقم الهاتف .

التوجهه لاقرب فرع لمصرف الراجحي لتنشيط رقم الهاتف .