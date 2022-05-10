شروط وطريقة تجديد رخصة القيادة عن طريق منصة أبشر والأوراق المطلوبة

الأن يمكنك تجديد رخصة سيارتك وأنت في المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المرور ولا الإدرات الحكومية وبدون الحاجة إلى التواجد بين الزحام فقط من منزلك يمكنك تجديد رخصة قيادة السيارة بكل سهولة، الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن طرق لتجديد رخصة القيادة للسيارة وتسيرا على المواطنين.

أعلنت إدارة المرور عن إمكانية تجديد رخصة القيادة عن طريق منصة أبشر الحكومية وذلك تسهيلا منها على المواطنين من الإزدحام والذهاب إلى المراكز الحكومية للتجديد.

طريقة تجديد رخصة القيادة عن طريق منصة أبشر

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتجديد رخصة القيادة عن طريق منصة أبشر وهي كالاتي:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

يختار المواطن أيقونة الخدمات الإلكترونية ويختار خدمة تجديد رخصة القيادة.

يقوم المواطن بتحديد نوع رخصة القيادة خاصة أم مهنية.

يقوم المواطن بتحديد عدد سنوات التجديد لرخصة القيادة مع رفع الأوراق المطلوبة للتجديد.

يقوم المواطن بتأكيد طلبه في تجديد رخصة القيادة ويتم إرساله للمراجعة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر

يقوم المواطن بإحضار أصل وصورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

يقدم المواطن 2 من الصور الشخصية الحديثة له.

يقوم المواطن بتقديم رخصة القيادة المنتهية المفعول.

يقدم المواطن طلب تجديد الرخصة مع إرفاق إيصال يثبت أنه قد تم دفع رسوم تجديد الرخصة.

يجب أن يقدم المواطن بيان بعدم وجود أي مخالفات.

وقد تم تعين رسوم تجديد رخصة القيادة كالأتي:

يجب دفع رسوم تجديد الرخصة عامين بمبلغ 80 ريال سعودي.

يجب دفع رسوم تجديد الرخصة خمس سنوات بمبلغ 200 ريال سعودي.

رسوم تجديد الرخصة الخاصة لمدة عشر سنوات بمبلغ 400 ريال سعودي.

رسوم تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

أعلنت المديريه العامه للمرور عن قيمة رسوم تجديد رخصة القيادة وهي كالتالي

قيمة تجديد رخصة المركبة لمدة 10 سنوات هي 400 ريال سعودي.

كما قيمة رسوم استخراج رخصة القيادة لمدة عامين وهي 80 ريال سعودي.

قيمة رسوم استخراج رخصة القيادة لمدة خمس أعوام هي 200 ريال سعودي.

شروط تجديد رخصة القيادة