ينبغي على كل مواطن بالمملكة التعرف على طريقة تجديد رخصة القيادة السعودية للمقيمين 1444 بالشروط الجديدة التي تم الكشف عنها من وزارة الداخلية السعودية، والتي سمحت للمواطنين والمقيمين بتجديد الرخصة إلكترونيا عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، والتي تعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقوم بها المنصة توفيراً للجهد والوقت، لهذا نوضح إليكم عبر هذا المقال في موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية كيفية تجديد رخصة القيادة السعودية والرسوم المطلوبة للتجديد فضلا عن ذلك شروط تجديد رخصة القيادة السعودية 1444.

طريقة تجديد رخصة القيادة السعودية للمقيمين 1444

يلزم كل مغترب داخل الأراضي السعودية إتباع سلسلة من الخطوات كي يتمكن من تجديد رخصة القيادة السعودية ومن أبرز هذه الخطوات التالي:

الدخول على رابط منصة أبشر.

تسجيل بيانات الدخول.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

سجل كلمة المرور.

انقر فوق تجديد رخصة القيادة.

اضغط فوق مربع (الموافقة على الشروط والأحكام).

اضغط فوق أيقونة تأكيد.

اختار تجديد رخصة القيادة.

حدد الطريقة المناسبة لاستلام رخصة القيادة.

شروط تجديد رخصة القيادة السعودية

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن الشروط والضوابط الواجبة لتجديد رخصة القيادة السعودية والتي من بينها التالي:

يشترط عن تجديد رخصة القيادة أن يقوم الشخص بدفع جميع الرسوم المطلوبة.

أن يقوم الشخص بدفع جميع الرسوم المطلوبة. يجب أن تكون رخصة القيادة لشخص على قيد الحياة.

لشخص على قيد الحياة. تعبئة نموذج تجديد رخصة القيادة.

يجب أن تكون المدة الزمنية المتبقية في الرخصة ثلاثة أشهر.

اجتياز الكشف الطبي.

يجب أن تكون رخصة الإقامة سارية.

يشترط تواجد بصمة المقيم.

إرسال الصورة الشخصية لمكتب الأحوال المدنية.

تحديد المدة الزمنية للتجديد، واليك تفاصيل شروط تجديد رخصة القيادة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

كشف وزارة الداخلية السعودية علي الأوراق والمستندات الواجب أن يتم توافرها عند القدوم إلي تجديد رخصة القيادة، والتي تضمنت التالي:

عدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6.

إحضار الرخصة القديمة.

إحضار وثيقة الإقامة.

صورة من وثيقة التأمين.

فاتورة سداد رسوم التجديد، واليك رابط فحص المخالفات المرورية.

رسوم تجديد رخصة القيادة السعودية

يتم تحديد رسوم رخصة القيادة السعودية وفقا إلى عدد السنوات كما هو موضح في الجدول التالي:

عدد السنوات الرسوم المقررة عام واحد 40 ريال سعودي. عامين 80 ريال سعودي. 5 أعوام 200 ريال سعودي. 10 أعوام 400 ريال سعودي.

وصلنا معكم لختام شرح طريقة تجديد رخصة القيادة السعودية للمقيمين 1444 بالشروط الجديدة.