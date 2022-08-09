طريقة تجديد الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية

تقدم منصة أبشر الإلكترونية عدد من الخدمات الحكومية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية بصورة إلكترونية كاملة، ويستمر البحث من المواطنين عن كيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة وأهم ما يريد معرفته المواطن أولاً هي طريقة أبشر افراد تسجيل دخول، وتتيح عملية تسجيل الدخول الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد على المواطنين بدلاً من التزاحم والتكدس أمام المصالح الحكومية والوزارات.

طريقة تجديد الهوية عبر المنصة أبشر

وتتيح المملكة العربية السعودية الخدمات الإلكترونية في كل المجالات والخدمات، حيث يتمكن المواطن من تجديد الهوية عبر منصة أبشر بصورة إلكترونية، وتعتبر خطوات التسجيل والدخول لتجديد الهوية أسهل مما يمكن حيث يدخل المواطن على منصة أبسر الإلكترونية والدخول على كلمة أبشر أفراد ثم التسجيل بالاسم ورقم المرور والدخول على خدماتي ثم الذهاب إلى خدمات الأحوال المدنية واختيار تجديد الهوية الوطنية، وبعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع ثم الضغط على موافقة وتقديم الطلب.

خدمات أبشر المتنوعة في كل المجالات

وتقد منصة أبشر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية في كل المجالات حيث أنها تقدم خدمات المرور بأكملها من حجز مواعيد المرور وتجديد رخصة القيادة، كما تقدم استخراج تأشيرة ذهاب او عودة لمقيم، وعدد كبير من الخدمات التي لا حصر لها ويعتبر المواطنين هذه المنصة هي ملجأ لهم للراحة والبعد عن التزاحم بين المصالح الحكومية.