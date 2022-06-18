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طريقة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة والشروط التجديد إلكتروني من خلال منصة أبشر

برديس المتولي

هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات المختلفة وهذا لتسهيل على كافة المواطنين، ولذلك وضعت وزارة الداخلية السعودية خدمة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حيث تعد منصة أبشر الإلكترونية من المنصات الحكومية الهامة التي يتوفر بها الكثير من الخدمات التي تساعد المواطنين في الوصول والاستعلام عن الخدمات الإجتماعية، فأصبح بإمكانك تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى الأحوال المدنية وهكذا يتم توفير الوقت والمجهود على المواطنين.

طريقة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة والشروط التجديد إلكتروني من خلال منصة أبشر 5 18/6/2022 - 8:53 ص

خطوات تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة من خلال منصة أبشر 

لقد أتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة من خلال منصة أبشر  بالخطوات التالية:

كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عن طريق منصة ابشر

ما هي شروط تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً عبر منصة ابشر

  • في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.
  • ثم يقوم بالنقر على أيقونة أبشر الأفراد.
  • قم يتسجل الدخول بكتابة أسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.
  • ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
  • بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

طريقة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة والشروط التجديد إلكتروني من خلال منصة أبشر 1 18/6/2022 - 8:53 ص

  • ثم الضغط على خدماتي.

طريقة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة والشروط التجديد إلكتروني من خلال منصة أبشر 2 18/6/2022 - 8:53 ص

  • النقر على الأحوال المدنية.
  • قم بالنقر على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.

طريقة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة والشروط التجديد إلكتروني من خلال منصة أبشر 3 18/6/2022 - 8:53 ص

  • الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

طريقة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة والشروط التجديد إلكتروني من خلال منصة أبشر 4 18/6/2022 - 8:53 ص

  • بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية.
  • التأكد من صحة البيانات.
  • ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة من خلال منصة أبشر

لكى يتم قبول طلب تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا لابد من توافر بعض الشروط وهي:

  • يشترط أن يكون متبقي 180 يوم أو أقل عن موعد تجديد الهوية الوطنية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
  • تقديم صورة شخصية للمتقدم حديثة بدون مؤثرات مقاس 4×6.
  • أصل وصورة من شهادة الميلاد.
  • تقديم صورة من القيد العائلي للمتقدم في حاله كان متزوج.
  • ألا يكون هناك مخالفات أو غرامات.
  • تعبئه نموذج طلب تجديد الهوية الوطنية.
  • دفع رسوم تجديد الهوية الوطنية.

غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة 1443 

يتم فرض غرامة على المواطن الذي يتأخر عن موعد تجديد الهوية الوطنية للمواطنين بالمملكة وتصل الغرامة إلي 100 ريال سعودي، لذلك لابد من تجديد الهوية الوطنية قبل معاد التجديد 180 يوم.

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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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