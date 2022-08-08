طريقة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا 1444 بالخطوات والشروط الجديدة

يرغب الكثيرون في تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا والاستفادة من الخدمة المميزة التي أطلقتها مصلحة الأحوال المدنية السعودية وهي تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر توفيراً للوقت والجهد، ورفع المعاناة على المواطنين في الذهاب إلى مكاتب والمصالح الحكومية والدخول في الزحام، ولا سيما ونحن ننادي بالتباعد الاجتماعي تجنباً لعودة الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، لذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني نجوم مصرية خطوات تجديد الهوية الوطنية بالإضافة إلي طرح الشروط والضوابط اللازمة لتجديد الهوية فضلا عن الغرامات المالية التي تنتظر هؤلاء الذين يتأخرون عن تجديد الهوية.

طريقة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيا



هناك العديد من التساؤلات حول كيف اجدد الهوية الوطنية إلكترونيا ؟ وهل تجديد بطاقة الأحوال يحتاج موعد ؟ وما المطلوب لتجديد بطاقة الأحوال ؟ وهل يتم تجديد الهوية الوطنية عن طريق أبشر ؟ وغيرها من التساؤلات التي دائماً ما تدور من قبل المواطنين نظراً لأهمية تجديد الهوية الوطنية في موعدها، لذا نبدأ أولا بشرح خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر الإنترنت كالتالي:

الدخول على رابط منصة أبشر. ستجد أيقونة (أبشر أفراد و أبشر أعمال) قم بالضغط على أبشر أفراد. ستجد على اليسار أيقونة تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بالنقر على تسجيل الدخول. اختيار أيقونة خدماتي. حدد أيقونة الأحوال المدنية. اختار (تجديد الهوية الوطنية). قراءة الشروط والأحكام الخاصة بتجديد الهوية الوطنية، بعدها الموافقة على الشروط. سجل جميع البيانات المطلوبة. اضغط على (تقديم الطلب). دفع المصروفات المطلوبة عن طريق الدخول على العنوان الوطني واستلام الهوية الوطنية عبر البريد، ونذكركم برابط تجديد رخصة القيادة 1444.



شروط تجديد الهوية الوطنية 1444

حددت الأحوال المدنية السعودية الضوابط اللازمة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر الإنترنت أو عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث جاءت أهم هذه الشروط كالتالي:

تسجيل البيانات والمعلومات بدقة عالية في نموذج التقديم.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة من أهمها (الصور الشخصية مقاس 4*6 ، وأيضا اصل وصورة شهادة الميلاد، وصورة القيد العائلي إذا كان المتقدم متزوجا.

يشترط أن يكون باقي على موعد التجديد 180 يوم أو أكثر.

يجب عدم وجود أي غرامات أو مخالفات تم رصدها على المتقدم.

ينبغي أن لا يقل عمر الشخص عن 21 عام، واليكم رابط تجديد الرخصة للوافدين.

ما هي غرامة عدم تجديد الهوية الوطنية ؟

يتم تغريم المواطنين الذين تخلفوا عن موعد تجديد الهوية الوطنية في موعدها الرسمي المسموح به خلال مدة 180 يوم، بعد مرور هذه المدة يشترط دفع 100 ريال سعودي غرامة تأخير، لذا انصح إدارة المرور السعودي كافة المواطنين الالتزام بالمدة الزمنية المقررة في تجديد الهوية الوطنية تفادي حدوث أي غرامات مالية عليكم.

متي يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية ؟

كشفت هيئة الأحوال المدنية السعودية عبر موقعها الإلكتروني السن المحدد لاستخراج الهوية الوطنية والذي جاء كالتالي: