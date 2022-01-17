طريقة اللقطة المكانية نظام نور 1443 وخطوات إدخال السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية

طريقة اللقطة المكانية نظام نور 1443 تمثل أبرز الخدمات التي تم إطلاقها من نظام نور مؤخرًا، ويستهدف النظام من خلال الخدمة، مدراء مختلف المدارس على مستوى الدولة، ممن يتولون إدارة الأنظمة التعليمية في المدارس بمختلف المناطق والمحافظات على مستوى الدولة، ونظام نور عبارة عن منصة إلكترونية، تم إطلاقها من وزارة التعليم بالمملكة، لتقوم من خلالها، بمد مختلف عناصر المنظومة التعليمية، بالعديد من الخدمات، في صورة إلكترونية يسهل الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، وتستهدف الوزارة مختلف العناصر من خلال النظام، أبرزها “الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومدراء المدارس”، كما تقوم الوزارة بتوفير طريقة للتواصل بين هؤلاء من خلال المنصة.

طريقة اللقطة المكانية نظام نور 1443

يقصد باللقطة المكانية، أحد الخدمات التي تم إطلاقها من نظام نور، لتوفر قراءة موحدة لجميع البيانات المتعلقة بالمدارس، وعرضها في صورة معلوماتية عبر النظام الإلكتروني، ويتم تحديد اللقطة المكانية في زمن محدد قد تم الاتفاق عليه مع الوزارة، وتقوم في الأساس، بالاعتماد على صحة ودقة ما يتم تسجيله من معلومات، حول مستوى أداء المدارس، بمختلف الإدارات التعليمية التابعة للوزارة، وتستهدف الوزارة من خلال هذا الخيار، تحقيق الآتي:

تلاشي جميع الأخطاء المعلقة بالبيانات المكانية للمدارس على مستوى المملكة.

إيصال المعلومات للجميع وضمان وصولها لأكبر عدد من المستفيدين.

التخطيط بشكل جيد للمشروعات الجديدة والعمل على التوسع بشكل أعم وأشمل.

دمج مختلف المعلومات الوصفية والمكانية، مع تلك الخاصة ببيانات المدارس الأساسية وتقديمها في صورة قاعدة واحدة، هي عبارة عن جميع بيانات المدرسة المعلوماتية.

متابعة التقدم والإنجاز على مستوى جميع عمليات التحديث التي تتم من قبل الإدارات التعليمية، الخاصة بالبيانات المكانية.

اللقطة المكانية لنظام نور

يتيح نظام نور لمدراء المدارس بالمملكة العربية السعودية، إمكانية الحصول على اللقطة المكانية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة نور الإلكترونية قم بالنقر على أيقونة مدراء المدرسة قم بالدخول على أيقونة نور قم بإدخال بيانات الدخول للحساب المسجل على المنصة أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور قم بإدخال رمز التحقق المرئي واضغط بعدها على تسجيل الدخول

بعد الدخول على أيقونة اللقطة المكانية من خلال نظام نور الإلكتروني، يمكن لمدير المدرسة تحديد موقع المدرسة على الخارطة التعليمية عبر النظام باتباع الخطوات التالية:

قم بعد الدخول على حساب مدير المدرسة المسجل على نظام نور، باستعراض بيانات المدارس التابعة للمدير.

قم بتحديد المدرسة التي ترغب في عرضها من خلال النقر عليها.

يجب الانتهاء من تحديث بيانات المدرسة عبر نظام نور

في حال لم تقم بتحديث بيانات المدرسة، وكانت تحتاج إلى التحديث، فإنها ستظهر باللون الأحمر.

وبعد الانتهاء من تحديث البيانات، ستقوم منصة نور بعرض رسالة تأكيد باللون الأحمر.

قم بعدها من بين الخيارات المتاحة، بالنقر على خيار “عرض المدرسة على الخريطة”.

انتظر حتى يقوم النظام بعرض بيانات إحداثيات المدرسة

قم بتحديد موقع المدرسة الجديد، وبعدها اضغط على “حفظ بيانات الموقع”.

إدخال السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية

يمكن من خلال نظام نور الإلكتروني كذلك، إدخال السلوك والمواظبة بكل سهولة وبخطوات بسيطة من خلال اتباع الآتي:

قم بالدخول على رابط نظام نور الإلكتروني قم بإدخال بيانات الدخول المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور أدخل رمز التحقق المرئي وقم بالنقر على “تسجيل الدخول”. قم من القائمة الرئيسية للمنصة بالدخول على المهارات قم بالدخول على السلوك والمواظبة قم بالنقر على تعريف مدخل السلوك والمواظبة قم بالنقر على “ربط الأقسام المتاحة”. قم باختيار الطلاب الذين ترغب في إدخال الغياب الخاص بهم ستقوم المنصة بعرض رسالة تتضمن إضافة علاقة مدخل السلوك والمواظبة المستخدم بهذا تكون قد انتهيت من الإدخال بنجاح. قم بعدها بالنقر على خروج.

خطوات ترفيع الطلاب في نظام نور

يتم ترفيع الطلاب في نظام نور، بعد الانتهاء من أعمال النتائج وإعدادها واعتمادها، وترفيع الطالب يتم بنقله للصف التالي، فعلى سبيل المثال، طلاب الصف الأول بالمرحلة الابتدائية، يتم ترفيعهم للصف الثاني وهكذا، وترفيع الطلاب يتم من خلال اتباع الخطوات الموضحة عبر نظام نور:

قم بالدخول على رابط منصة نور الإلكترونية

قم من خلال بيانات الدخول “اسم المستخدم وكلمة المرور”، بتسجيل الدخول لحساب المستفيد

قم من القائمة الرئيسية بالدخول على شؤون الطلاب

قم بالدخول على خيار “الطلاب”.

قم باختيار “تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”.

انتظر حتى تقوم المنصة بعرض جميع بيانات الصفوف بالمرحلة الابتدائية “بداية من الصف الأول وحتى الصف السادس”.

قم بالضغط على “ترفيع” بجوار الصف الذي ترغب في ترفيعه وبهذا تكون قد انتهيت.

خطوات تغيير المدرسة في نور 1443

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في وقت لاحق، عن إتاحتها خدمة تغيير المدرسة من خلال منصة نظام نور الإلكترونية، وهذه الخدمة تم توفيرها من خلال المنصة باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نظام نور الإلكتروني قم بإدخال بيانات الدخول لحساب المستفيد المسجل على المنصة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”. قم بإدخال رمز التحقق المرئي واضغط على تسجيل الدخول. قم من بين الخيارات المعروضة، بالنقر على “طلب نقل إلى مدرسة”. قم بالنقر على “إضافة طلب نقل للطالب” ستقوم المنصة بفتح نافذة جديدة تطلب من خلالها بعض البيانات حول الطالب من “اسم الطالب وغيرها”. قم بتحديد الإدارة التعليمية الحالية التي ترغب في نقل الطالب منها قم بتحديد المدرسة الحالية للطالب والذي ترغب في نقله منها قم بتحديد الإدارة التعليمية التي ترغب في النقل إليها قم بتحديد المدرسة التي ترغب في النقل إليها قم بعد الانتهاء بمراجعة البيانات والتعديلات التي قمت بإجرائها في الطلب واضغط على “تثبيت”.

نظام نور 1443 استعادة كلمة المرور

يتعرض بعض المستخدمين المسجلين على منصة نور التعليمية، إلى مشكلة فقدان كلمة مرور الحساب على المنصة، ويفقد المستخدم في تلك الحالة، القدرة على الدخول للحساب، وبالتالي لا يتمكن من الوصول للخدمات المتاحة ولا الاستفادة منها، ولأن هذه المشكلة محتملة الوقوع، فإن نظام نور يوفر للمستخدمين طريقة يمكن من خلالها استعادة كلمة المرور، باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة نظام نور

قم من خلال النافذة التي سيتم فتحها، بالنقر على “نسيت كلمة المرور”

سيتم فتح نافذة جديدة، يطلب خلالها إدخال رقم الهوية ورمز التحقق الظاهر

قم بإدخال البيانات المطلوبة واضغط بعدها على “التالي”.

أدخل البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به في النظام.

قم بالنقر على إرسال

قم بالدخول على بريدك الإلكتروني، وفي صندوق الوارد ستجد رسالة بها رابط لتفعيل الحساب وإعادة تعيين كلمة المرور

قم بالدخول على الرابط المرسل لتتمكن من تعيين كلمة مرور جديدة

بعدها قم بتعيين كلمة المرور وتأكيدها بإعادة إدخالها من جديد

قم بعدها بتسجيل الدخول على المنصة باستخدام “اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بتعيينها”.

استعلام نتائج نور برقم الهوية

يتيح نظام نور لأولياء الأمور، العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب وولي الأمر المسجل على المنصة، والاستعلام عن نتائج الطلاب الفصلية بعد ظهورها، كذلك متابعة تقارير الأداء الخاصة بالطلاب ومعرفة مستوى الطالب الدراسي، من أبرز الخدمات المقدمة من النظام، والتي يمكن لولي الأمر الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نظام نور التعليمي قم بإدخال بيانات الدخول على حساب المستفيد المسجل على المنصة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”. قم بإدخال رمز التحقق المرئي واضغط على “تسجيل الدخول”. قم من النافذة الرئيسية للمنصة بالدخول على “نتائج الطلاب”. قم بتحديد الصف الدراسي التابع له الطالب قم بعدها بالنقر على “بحث”. ستقوم المنصة بنقلك بصفحة معلومات الطالب قم من النافذة التي تم فتحها بالدخول على “خدمة التقارير” قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”. انتظر حتى تقوم المنصة بتحميل جميع تقارير الدرجات الخاصة بالطالب.

📌رابط موقع نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 👇👇 💯 افحص من هــنا https://t.co/NMUI5BdiUl إستعرض كافة #نتائج_الطلاب من خلال #نظام_نور التعليمي pic.twitter.com/bucOoKB515 — نظام نور (@system__noor) April 21, 2021

خطوات تسجيل ولي الأمر في نظام نور 1443

يحتاج ولي الأمر إلى تسجيل حساب مستخدم على نظام نور، ليتمكن من خلاله من الوصول للخدمات المتاحة على المنصة، والاستفادة منها، ويمكن لولي الأمر، التسجيل على المنصة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نظام نور الإلكتروني.

قم من النافذة التي سيتم فتحها، بالدخول على “تسجيل ولي أمر جديد”.

قم بإدخال رقم السجل المدني لولي الأمر

قم بالنقر على التالي

قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل في المنصة

قم بمراجعة البيانات التي أدخلتها واضغط على “تدقيق”.

قم بإدخال بيانات ولي الأمر

قم بالنقر على “حفظ”

سيصلك رسالة بها بيانات الدخول على الحساب

قم بتسجيل الدخول على المنصة لحساب المستفيد، لتتمكن من الوصول للخدمات المتوفرة.

تحديث بيانات ولي الأمر نظام نور 1443

يتيح نظام نور لأولياء الأمور في حال وقع تغيير أو تحديث على بياناته الرئيسية المسجلة على المنصة، إجراء تعديل أو تحديث على تلك البيانات من خلال خدمة تحديث البيانات التي يوفرها النظام للمستفيدين، ويمكن هذا باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة نور الإلكترونية قم بتسجيل الدخول لحساب المستفيد المسجل على المنصة بإدخال البيانات المطلوبة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”. قم بإدخال رمز التحقق المرئي واضغط على “تسجيل الدخول”. قم بعد الدخول، بالنقر على “تبويب بياناتي”، وستجده ضمن قائمة الخدمات الرئيسية. قم بالنقر على تعديل انتظر حتى تقوم المنصة بتحميل بيانات ولي الأمر المسجلة وعرضها البيانات التي سيتم عرضها تشمل “الجنسية ورقم جواز السفر ورقم السجل المدني ومصدر الهوية وتاريخها والاسم والجنس وتاريخ الميلاد ومحله والحالة الاجتماعية والديانة والمدينة والحي والبريد الإلكتروني والعنوان والهاتف ورقم الجوال وحالة الملف والوظيفة وجهة العمل وغيرها من البيانات الأخرى”. قم بإجراء التعديلات المطلوبة من البيانات المسجلة قم بعد الانتهاء بمراجعة البيانات واضغط في النهاية على حفظ.

نظام نور كيف أعرف فصلي

يقدم نظام نور العديد من الخدمات التعليمية للطلاب، منها خدمة معرفة الفصل التابع له الطالب وفق توزيعة الطلاب في كل مدرسة، ويمكن للطالب أو ولي الأمر، الدخول على المنصة والوصول لتلك الخدمة لمعرفة تلك البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية: