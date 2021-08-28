طريقة الدخول في منصة مدرستي مع بداية عام دراسي استثنائي جديد بالمملكة

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي، وخاصة بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن عودة الطلاب والطالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة إلى مقاعد الدراسة حضورياً خلال المرحلة القادمة سواء بمدارس الحكومة أو الأجنبي والأهلي، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، كما أتاحت الوزارة إمكانية متابعة الدروس التعليمية أونلاين عبر تلك المنصة الهامة التي أطلقتها الوزارة حرصاً على مستقبل الطلاب.

طريقة الدخول في منصة مدرستي

أصبحت طريقة التسجيل في منصة مدرستي مطلب لجميع الطلاب وكذلك أولياء الأمور من أجل متابعة أولادهم، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق الدراسة حضورياً في جميع المدارس بالمملكة العربية السعودية، وكانت وزرة التلعيم قد أعنت عن تعديل التقويم الدراسي بالمملكة خلال العام الدراسي الجديد 1443هـ، كما أكدت على عودة المعلمين والمعلمات إلى العمل بالمدارس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 من أغسطس 2021 والموافق 14 من محرم 1443هـ.

أتاحت وزارة التعليم على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التابعة للوزارة بالمملكة العربية السعودية إمكانية تسجيل الطلاب من اجل الدخول للمنصة من خلال هذا الرابط: “https://schools.madrasati.sa/” وذلك من خلال خطوات بسيطة كما يلي:

يقوم الطالب بالضغط على الرابط السابق وعمل تسجيل دخول من خلال تبويب حسابي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يوجد العديد من المميزات الهامة لمنصة مدرستي، والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودي لجميع الطلاب بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك عقب تعليق الدراسة في 2020 بسبب موجهة جائحة كورونا، حيث تم تفعيل الدراسة عن بُعد في المملكة، وتم إتاحة جميع المواد والفصول الافتراضية للطلاب من أجل اتمام دراستهم وتوفير المادة العلمية لهم ومتابعة كافة المراحل التعليمية دون الخلل في المقررات الدراسية.