طريقة الحصول على هاتف بالتقسيط من stc في السعودية.. وشروط قبول الطلب

تقدم شركة stc للهواتف خدمة رائعة لعملائها، وهي الحصول على هاتف بالتقسيط من خلال شركة كورال التي تقدم لك خدمة تقسيط مريحة وتمويل شخصي، وهذا وفقًا لبعض الشروط البسيطة التي أقرتها الشركة للحصول على آيفون أو أي نوع آخر بالتقسيط، لذا تابع معنا لمعرفة شروط الموافقة على طلبك بسرعة والتي تتمثل في السطور الآتية.

هاتف بالتقسيط من شركة stc

حددت اس تي سي بعض الشروط لقبول طلب الحصول على الجوال الذي تحلم به بالتقسيط بدون أي فوائد لمدة عام كامل، وبمجرد الموافقة على الطلب سوف تتمتع بالعديد من الميزات، وهي:

سداد ثمن الهاتف شهريًا لمدة تبدأ من ستة أشهر حتى ثلاثة أعوام، وهذا سواء للمواطنين المقيمين داخل السعودية أو حاملي الجنسية السعودية.

التمتع بالخدمات التي تقدمها الجهة المتعاونة أو الشركة نفسها، وذلك بدون الحاجة إلى كفيل.

هذا الدعم يخضع للأحكام الإسلامية.

كما يمكنك الحصول على هاتف يبلغ قيمته 30,000 ريال سعودي كحد أقصى، وذلك مع وضع الشركة عدة شروط لإعفائك من تسديد الرسوم الخاصة بالإدارة، وهذه الميزة متوفرة فقط لعملاء الشركة نفسها الذين يمتلكون شريحة.

كما أنها توفر لك ميزة الحصول على الدعم لأجهزة الجوالات الحديثة بدون حاجة إلى وجود كفيل للتقسيط.

شروط الحصول على هاتف بالتقسيط من stc

ذكرنا سابقًا أنه يمكنك الحصول على هاتف بالتقسيط مهما كان قيمته من خلال شركة كورار، وأنها قد حددت بعض الشروط لذلك، وجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية أيضًا قامت بتحديد بعض القواعد العامة والشروط الموضحة في السطور التالية: