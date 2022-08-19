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طريقة الحصول على مبلغ من التأمينات والاستعلام برقم الهوية

أحمد منصور

تعتبر التأمينات الاجتماعية واحدة من أهم الخدمات داخل المملكة العربية السعودية، وتوفر المملكة العربية السعودية عدد من الخدمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لتسهيل المعيشة وتوفير حياة أمنة مثل التأمينات الاجتماعية استعلام عن رقم الهوية، وتعد المؤسسة العامة للتأمينات واحدة من أهم المؤسسات الموجود داخل المملكة العربية كما تتيح المؤسسة طريقة للحصول على مبلغ من التأمينات والاستعلام عن التأمينات برقم الهوية وغيرها من الخدمات الإلكترونية عبر المنصات المختلفة.

طريقة الحصول على مبلغ من التأمينات والاستعلام برقم الهوية

طريقة الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية

وتوفر المملكة العربية طريقة الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية حيث يبدأ المستخدم في الدخول على منصة التأمينات الاجتماعية، وبعد ذلك إضافة رقم هويتك الوطنية، وإضافة رقم التحقق الذي يظهر مباشرة على الشاشة، ثم الضغط على كلمة تحقق ليظهر لك كل التفاصيل الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق الإلكترونية التي يتم توفيرها داخل المملكة والتي توفر على المواطنين الجهد والوقت.

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طريقة الحصول على مبلغ من التأمينات والاستعلام برقم الهوية

طريقة الحصول على مبلغ من التأمينات

ويستطيع المواطن في الحصول على مبلغ من التأمينات حيث يبدأ في الدخول على منصة التأمينات ثم الضغط على كلمة حساب مشترك، واختيار المعاشات من القائمة ثم يظهر لك أيقونة طلب التعاقد وإدخال رقم الحساب البنكي، ويجب أن يتم تأكيد البيانات لإتمام طلبك وفي النهاية التأكيد على الطلب ليتم بصورة سهلة وبسيطة مثل باقي الخدمات الإلكترونية الأخرى التي توفرها المملكة منذ فترة كبيرة.

أحمد منصور

حاصل على ليسانس آداب قسم صحافة وأعمل في الصحافة الإلكترونية مُنذ ما يقرب من 10 سنوات وأتخصص في كتابة المقالات التي تتعلق بالتكنولوجيا


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