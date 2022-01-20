طريقة الحصول على قرض 250 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب لكافة القطاعات من كوارا للتمويل

توفر شركة كوارا للتمويل قرض 250 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب يشمل السعوديين والوافدين الموظفين في كافة القطاعات بالمملكة العربية السعودية، وتعد كوار القابضة إحدى الشركات المساهمة المالية في السعودية وهي مرخصة من البنك المركزي بممارسة التمويل لأنواعه للأفراد ويضم القرض الشخصي وتمويل المشتريات، وقطاع الأعمال والمؤسسات أيضاً، وذلك من خلال طرق سهلة للحصول على المال فضلاً عن طرق السداد المتاحة والتي تكون ميسرة على فترات حسب اختيار العميل من سنة حتى خمس سنوات بقسط يناسب الدخل الشهري، حيث يختلف القسط من عميل لآخر حسب ظروف كل شخص.

شروط التمويل الشخصي من شركة كوارا

كما هي موضحة بالصورة أسفل لكل قطاع والحد الأدنى والأعلى للتمويل:-

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طريقة الحصول على قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة كوارا للتمويل www.quarafinance.com وتعبئة نموذج طلب تمويل نقدي سريع ورفع المستندات التالية:-

بطاقة الهوية الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين (سارية المفعول).

مطلوب كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة رواتب.

تعريف بالراتب لموظفي القطاع الحكومي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر (90 يوماً).

تعريف بالراتب للقطاع الخاص والوافدين لا تزيد مدته عن شهر (30 يوماً).

تقديم شهادة مدد وأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

لابد استيفاء الشروط المعلنة فوق قبل طلب القرض لكي يتم القبول والبدء في الإجراءات، كما يمكنك تقديم الاستفسارات حول التمويل بالاتصال على الهاتف 8001188999 أو زيارة إحدى الفروع في مواعيد العمل الرسمية من الأحد للخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.

طرق سداد تمويل شركة كوارا

عند الانتهاء من الحصول على القرض يمكنك دفع الفواتير عن طريق أحد القنوات البنكية الخاصة، بالخطوات التالية:-