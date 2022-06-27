طريقة الحصول على تمويل يصل إلى 50 ألف ريال من شركة الأمثل للتمويل بدون ضامن
شركة الأمثل للتمويل بدون ضامن في السعودية هي من أولى شركات التمويل المرخصة داخل المملكة. حيث تم إنشاء الشركة طبقا للشريعة. وتعد شركة الأمثل للتمويل من أهم شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التمويل الشخصي للأفراد. ويخضع جميع أنواع التمويل لكافة أحكام الشريعة الإسلامية، مع وجود ربح تنافسي ثابت طوال مدة التمويل وتعتبر هي الأفضل إذا كنت تبحث عن تمويل ميسر وسريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل حيث قامت شركة الأمثل بإطلاق تمويل يصل إلى 50 ألف ريال بدون ضامن أو تحويل راتب ونستعرض الآن طريقة الحصول على تمويل 50 ألف ريال من شركة الأمثل:
طريقة الحصول على تمويل 50 ألف ريال من شركة الأمثل:
يمكنك التسجيل للحصول على تمويل يصل إلى 50 ألف ريال من شركة الأمثل من خلال فروع الشركة الممتدة عبر أراضي المملكة، أو بالاتصال بالرقم المجاني 8003015555 أو عبر الموقع الإلكتروني لشركة الأمثل.
يوفر موقع الأمثل طلبات تمويل إلكترونية جاهزة، كل ما تحتاج إليه فقط هو ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة.
طلب تمويل الأفراد من الأمثل تمويل الأفراد.
طلب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تمويل الشركات.
أهداف شركة الأمثل للتمويل:
- تقوم شركة الأمثل للتمويل بتقديم خدمات تليق بالمواطن السعودي لكسب ثقة العملاء.
- تسهم في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرقي والتقدم مما يجعه يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي بالمملكة.
- تعمل على تطوير أعمال الشركة، وتطوير التعامل الإلكتروني.
- تجعل الشركة جزءاً ذا تأثير في برنامج المملكة رؤية 2030.
خدمات الأمثل للتمويل في السعودية:
- شروط تمويل الأفراد:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.
- تمويل الأفراد له ثلاثة صور (التورق، التأجير التمويلي، المرابحة)
- التورق يساعدك في الحصول على سيولة مادية لتلبية احتياجاتك المختلفة.
- التأجير التمويلي هو التأجير المنتهي بالتمليك وهو متاح فقط للسيارات.
- المرابحة ستصبح متاحة قريباً.
مزايا تمويل الأفراد:
- التمويل متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- مبلغ التمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- لا حاجة لكفيل للتمويل حتى 50 ألف ريال.
- عدم وجود تحويل راتب.
- مدة سداد تمتد حتى 24 شهراً.
- هامش ربح تنافسي.
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.
- يوجد نوعان لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (التورق، التأجير التمويلي).
- التورق يمتد خلال باقة واسعة من الخيارات التمويلية التي تساعد على نمو وانتعاش منشأتك.
- التأجير التمويلي يساعد على دوران عجلة الإنتاج بمنشأتك عن طريق أساطيل السيارات التي يوفرها الأمثل للتمويل السعودية.
مزايا تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
- متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- مبلغ تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي.
- مدة سداد تمتد إلى 48 شهراً.
- إجراءات بسيطة وسريعة.