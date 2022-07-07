طريقة الحصول على تمويل من كوارا وأهم الشروط المطلوبة

تعد الشركة واحدة من أشهر الشركات الموجودة، حيث تقوم بتقديم العديد من الحلول التمويلية، فهي تقدم تمويلات خاصة بالمنشآت الصغيرة أو المؤسسات المتوسطة، بالإضافة إلى كونها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى ذلك بأنها تعمل على خدمة الأفراد ومساعدتهم لتوفير جميع الاحتياجات الشخصية التي تخصهم، كما تساعد المنشآت على تحقيق نمو ملحوظ ومساعدتهم على تطوير كافة أعمالهم التجارية.

طريقة الحصول على تمويل من كوارا

يمكنك التقديم على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم فقط قم باتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على موقع الشركة التالي: تمويلات كوارا.

ثم قم باختيار قسم تمويلات الأفراد.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة“تقدم بطلبك”.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك وتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بالضغط على إرسال الطلب.

شروط التمويل

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تقوموا بالالتزام بها وهي كالآتي:

في البداية يلزم توافر سجل ائتماني جيد.

يلزم أن تكون الهوية الوطنية للمواطن أو الهوية الخاصة بالمقيم سارية المفعول.

كما يلزم أن تقوم بتسجيل نموذج طلب التمويل من خلال موقع الشركة.

يلزم أن تقوم بتقديم تعريف بالراتب الذي يخص الموظف الحكومي السعودي خلال فترة لا تزيد عن 90 يوم.

كما يلزم أن تقوم بتقديم تعريف بالراتب للموظف الحكومي للوافد خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم.

يلزم توافر تعريف راتب لموظفين بالقطاع الخاص خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم.

يلزم أن تقوم بتقديم كشف حساب يوضح الرواتب التي تم الحصول عليها خلال آخر 3 أشهر.

رقم الاتصال بكوارا للتمويل

يمكنك الاتصال على الرقم التالي 8001188999 في أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية.